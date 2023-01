Em Brasília, João Azevêdo acompanha posse de ministros do governo Lula

Compartilhe















O governador João Azevêdo (PSB) continua em Brasília, nesta segunda-feira (2), para participar da posse de ministros do governo Lula. O gestor viajou ontem (1º) à capital federal para participar da solenidade de posse de Lula em seu terceiro mandato como presidente da República, logo após ser reconduzido no cargo de governador da Paraíba.

Ainda no domingo, João acompanhou a posse do senador eleito e ex-governador do Ceará Camilo Santana (PT) como ministro da Educação e do baiano Rui Costa como novo chefe da Casa Civil. No mesmo momento também foi empossada Margareth Menezes, cantora e ativista à frente do Ministério da Cultura, e Sônia Guajajara que comandará o Ministério dos Povos Indígenas – pasta inédita dentro da estrutura do governo federal.

Conforme apurou do Conversa Política, João está acompanhado de ao menos quatro auxiliares: Adauto Fernandes (Representação Institucional), Ronaldo Guerra (chefe de gabinete), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos) e Tibério Limeira (Desenvolvimento Humano).

A comitiva paraibana transita em busca de articulações políticas para viabilizar ações para o segundo mandato de João Azevêdo.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

