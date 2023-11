Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária começa nesta quinta (16), em João Pessoa

A segunda edição da Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária (FENAFES) começa nesta quinta-feira (16) e vai até o dia 19 de novembro, no Espaço Cultural em João Pessoa. A feira conta com a participação de representantes de todos os Estados do Nordeste. (Confira a programação abaixo)

A Fenafes conta com palestras, painéis, reuniões, exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar e economia solidária dos nove estados nordestinos. Haverá também uma grande programação cultural, com muito forró, maracatu, ciranda e grupos folclóricos.

Programação da II FENAFES

Quinta-feira (16)

9h – Auditório Margarida Maria Alves

Reunião do Conselho estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Paraíba (SEAFOS).

9h – Auditório Ariano Suassuna

Reunião sobre compras de produtos da agricultura familiar

10h – Praça do Povo

Abertura para visitação.

14h – Auditório Ariano Suassuna

Compras de produtos da agricultura familiar

15h – Sala de Concertos Eugênio Peixoto

Abertura da II FENAFES e II Encontro Paraibano dos Territórios Rurais.

19h – Palco Pinto do Acordeon

Sexta-feira (17)

8h30 – Auditório Céu do Talhado

Reunião CTAF – NE: Consórcio Nordeste tema Sertão Vivo

9h – Sala de Concertos Eugênio Peixoto

Crédito Rural BND – Keke Rosemberg.

9h – Auditório Ariano Suassuna

Reunião técnica do programa “Incluir Paraíba” com Jailson Lopes (SEAFOS) e Jefferson Ferreira (EMPAER).

9h – Auditório Elizabeth e João Teixeira

Mesa 1 – Economia Solidária e o Consórcio Nordeste: Desafios e Possibilidades na Construção do Desenvolvimento Sustentável e Solidário.

10h – Auditório Celso Furtado

A Agroecologia Para Acabar com a Fome e Preservar os Biomas no Nordeste com Islandia Bezerra e Silvio Brasil.

10h – Sala de Concertos Eugênio Peixoto

Painel 1: Transição Agroecológica e Acesso a Mercados, com Geovanni Xenofonte, Wilson Dias e Fátima Torres.

12h – Palco Principal Pinto do Acordeon

Coletivo Cultural de Monteiro (Pífanos)

13h – Palco Principal Pinto do Acordeon

Grupo de cultura “Os Cariris”.

14h – Auditório Céu do Talhado

Painel 2: XXII Reunião do Fórum Eugênio Peixoto. Com Apresentação e Debate Sobre os Elementos para a Atualização do Paes-Ne (CTAF-NE) e Apresentação e Debate sobre o Pas-Brasil.

14h – Palco Principal Pinto do Acordeon

14h – Sala de COncertos Eugênio Peixoto

II Encontro Paraibano dos Territórios Rurais Encaminhamentos (SEAFOS)

14h – Auditório Celso Furtado

Instituto Federal da Paraíba – Agricultura Familiar, Sustentabilidade e Empoderamento: Experiências Exitosas de Projetos de Extensão do IFPB Campus Patos com Mulheres Agricultoras do Município de Quixaba.

O IFPB na Construção de Um Mundo Mais Solidário: Relato de Experiências de Atuação com Grupo de Economia Solidária e Agricultura Familiar.

14h – Auditório Ariano Suassuna

Estratégias de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária no Nordeste.

15h – Auditório Elizabeth e João Pedro Teixeira

Mesa 2: Redes Como Estratégias de Fortalecimento da Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável.

16h – Auditório Margarida Maria Alves

Algodão Agroecológico em Consórcios Agroalimentares, com Nair Helena Castro Arriel (Embrapa/CNPA).

16h – Auditório Celso Furtado

Experiência do Cogefur – Conselho Gestor do Fundo Rotativo (Bahia).

18h30 – Palco Principal Pinto do Acordeon

Orquestra Sanfônica da Paraíba

20h30 – Palco Principal Pinto do Acordeon

Sábado (18)

8h30 – Auditório Céu do Talhado

Reunião da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste (Secretários, Secretárias e Convidados (as)).

10h – Sala de Concertos Eugênio Peixoto

Painel 3: Mecanização Agrícola na Agricultura Familiar

10h – Praça do Povo

Visita do governador da Paraíba, João Azevedo, e autoridades aos Stands da II FENAFES

12h – Palco Pinto do Acordeon

Grupo de Ciranda Caianas dos Crioulos

13h – Palco Pinto do Acordeon

14h – Palco Pinto do Acordeon

14h – Auditório Céu do Talhado

Seminário Rede Ater Nordeste, com Marenilson Batista (Dater/MOA) e Jailson Lopes (SEAFOS-PB)

14h- Auditório Ariano Suassuna

Seminário Selo Combustível Social, com Viviam Libório (CRAF/MOA), Alexandre Lima (CTAF/NE) e Antônio Unicafes Alagoas.

14h- Auditório Elizabeth e João Pedro Teixeira

Sistemas de Finanças Solidárias

14h – Auditório Celso Furtado

Mesas de Diálogos para Articulação de um Programa Intersetorial de Bioeconomia das Plantas Medicinais e Fitoterápicos com a Agricultura Familiar.

16h – Auditório Elizabeth e João Pedro Teixeira

Articulação Entre Políticas de Compras Governamentais, Políticas Territoriais e Legislação.

16h – Auditório Ariano Suassuna

Crédito Rural e Pronaf Agroecologia, com Geovanni Medeiros (SEAFOS/PB), Geovanni Xenofonte (ANA/Projeto Daki Semiárido da ASA Brasil) e Keke Rosemberg (BNB/PB).

16h – Auditório Margarida Maria Alves

Inovações em Equipamentos Para Agricultura Familiar no Cultivo do Algodão, com Odilon Reny (EMBRAPA/CNPA).

16h – Auditório Céu do Talhado

Reunião da ASBRAER, com Aristeu Chaves (EMPAER-PB)

16h – Auditório Celso Furtado

Mesas de Diálogos para Articulação de um Programa Intersetorial de Bioeconomia das Plantas Medicinais e Fitoterápicas com a Agricultura Familiar, com Aristides dos Santos – CONTAG.

18h30 – Palco Pinto do Acordeon

20h30 – Teatro de Arena

Festival Pretitudes: Sandra Belê, Acarajow e Elon.

Domingo (19)

9h – Auditório Elizabeth e João Pedro Teixeira

Mesa (5) Economia Solidária e a Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis

12h – Palco Pinto do Acordeon