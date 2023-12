sorteio acontece neste domingo; veja como apostar

O sorteio da Mega da Virada acontece na noite deste domingo (31). As apostas poderão ser feitas até as 17h. O sorteio será realizado às 20h, em São Paulo. O preço da aposta simples é de R$ 5.

Considerado o principal concurso das Loterias Caixa no ano, a Mega da Virada em 2023 tem prêmio estimado em R$ 570 milhões, o maior valor da história, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Esse sorteio não acumula para outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números, e assim por diante.

Veja como apostar

A Mega da Virada é uma modalidade especial da Mega-Sena, realizada no último dia do ano no Brasil.

Escolha dos números: Você pode escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números você escolher, maior será o valor da aposta e maiores serão as suas chances de ganhar, mas também mais caro será o bilhete.

Apostas simples ou bolões: Você pode optar por fazer apostas simples, escolhendo os números por conta própria, ou participar de um bolão, onde você compartilha o custo do bilhete com outras pessoas e, em caso de vitória, divide o prêmio proporcionalmente.

Apostando online ou em Casas Lotéricas: É possível fazer suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou através do site oficial da Caixa Econômica Federal, se estiver disponível. Também é possível apostar pelo aplicativo da Caixa.

Resultado da Mega da Virada

Os resultados da Mega da Virada são divulgados logo após o sorteio, e você pode conferi-los no site oficial da Caixa ou em outros meios de comunicação.

Lembre-se de guardar seu comprovante de aposta e verificá-lo cuidadosamente após o sorteio. Esteja ciente de que jogos de loteria são formas de entretenimento e que as chances de ganhar são geralmente baixas. Antes de apostar, é sempre bom ler as regras específicas da Mega da Virada e, se possível, buscar orientação em uma casa lotérica ou no site oficial da Caixa Econômica Federal.