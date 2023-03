15 de março

Procon-JP comemora o Dia Mundial do Consumidor com diversas atividades no Largo de Tambaú

15/03/2023 | 21:00 | 25

Quem passou pelo Largo de Tambaú na noite desta quarta-feira (15), data dedicada mundialmente ao consumidor, comemorou com diversas atividades no local, como atendimento com a equipe jurídica do Procon-JP tirando dúvidas, dando orientação e abrindo reclamações, quando necessário, show da banda Bereguedê, exposição de artesanato, além de distribuição de brindes e sorteios.

O secretário Rougger Guerra salienta que a data também deve ser festiva. “Assim como é importante para divulgar as diretrizes do Procon-JP, já que implementamos a política municipal na relação consumerista através da orientação, educação, proteção e defesa contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços, também é necessário termos um momento festivo e comemorar os avanços alcançados. É ainda uma forma de aproximar o cidadão do Procon-JP através de atividades educativas e lúdicas”.

Ele complementa que a programação para comemorar a data foi preparada com bastante carinho e atenção às necessidades da sociedade. “Estamos investindo em programas e projetos para o bem-estar do cidadão enquanto consumidor, com a parceria e apoio da Prefeitura de João Pessoa através de suas secretarias. E essa interação é muito importante para darmos o retorno que a sociedade espera”.

Guia para o Turista – Em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), houve, ainda, a distribuição do Guia do Consumidor Turista, lançado pela manhã durante a reunião do Conselho Municipal de Turismo (Contur) e que contou com a presença de representantes dos vários segmentos que compõem o trade turístico da Capital.

Programação – As comemorações pela passagem do 61º aniversário do Dia Mundial do Consumidor iniciaram desde 9 de março com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, lançando o Programa ‘Procon-JP vai às aulas 2023’. No último dia 13 foi a vez de 44 alunos da 5ª série da Escola Municipal Antônio Santos Coelho receberem noções básicas sobre economia financeira em aula prática em um supermercado da Capital.

Fundamentadas – Dia 15 de março também é a data em que se divulga o número de processos finalizados pelos Procons de todo Brasil referentes ao ano anterior, o chamado Cadastro de Reclamações Fundamentadas. Em João Pessoa, em 2022, os processos encerrados chegaram a 3.227. A íntegra do documento fica disponível no site www.proconjp.pb.gov.br.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, n°473, Tambiá;

Orientação e dúvidas: 0800 083 2015;

Procon-JP na sua mão: (83) 9 8665-0179;

WhatsApp Transporte público: (83) 9 8873-9976