Campeonato Paraibano 2023: semifinais terão torcidas de Sousa, Treze, SP Crystal e Botafogo-PB

As semifinais do Campeonato Paraibano Betino 2023, que acontecerão nos dois próximos fins de semana — a ida nos dias 18 e 19 e a volta no dia 26 —, terão as presenças das torcidas dos clubes mandantes e também dos visitantes.

A importante determinação foi definida na tarde desta quarta-feira, na sede do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em uma reunião que contou com a participação da presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), Michelle Ramalho, com o procurador do MPPB, Romualdo Tadeu, e representantes da Polícia Militar.

Na reunião ficou confirmado que o mandante da partida cederá 10% da taxa total de ingressos à torcida visitante, conforme o artigo 98 do Regulamento Geral da Competição (RGC). O Treze confirmou em suas redes sociais que terá direito a uma carga total de 300 ingressos para a partida no Estádio Carneirão, que abre a semifinal contra o São Paulo Crystal no próximo domingo.

CONTAREMOS COM VOCÊS NO PRIMEIRO JOGO!🏟️🔥 Em comum acordo entre MP, FPF e clubes, teremos uma carga de 300 ingressos disponíveis para nossa torcida na primeira partida das semifinais. VAMOSSSSSSS!🐔🏴🏳️ — Treze Futebol Clube (@TrezeFCOficial) March 15, 2023

A presidente da FPF-PB, Michelle Ramalho, avaliou a reunião como positiva. De acordo com ela, foi assegurado o direito de as torcidas visitantes terem acesso aos estádios e de poder incentivar suas equipes no Campeonato Paraibano.

Semifinais do Campeonato Paraibano

Nos jogos de ida, Botafogo-PB e Sousa se enfrentarão no próximo sábado, às 16h, no Almeidão, enquanto São Paulo Crystal e Treze jogarão no Carneirão, às 16h do domingo. Já nos confrontos de volta, Dinossauro e Belo duelarão no Marizão no domingo, às 16h, e Galo e Carcará farão o novo duelo no Amigão, na mesma data, mas às 17h.

Redação Jornal da Paraíba

