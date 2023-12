População branca diminui e quantidade de pessoas pretas aumenta quase 50% na Paraíba em 12 anos

Entre o Censo de 2010 e o de 2022, a população branca da Paraíba caiu 5,3%, enquanto que a população de pessoas pretas cresceu 48,6%. De acordo com novos dados do Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população parda também sofreu uma variação positiva de 11,1%.

O Censo 2022 identificou que a Paraíba é composta por 3.974.687 habitantes. Os novos dados trouxeram um cenário de cor ou raça e revelaram que, na Paraíba, a maioria da população é preta ou parda (63,5%). Os números foram divulgados nesta sexta-feira (22) pelo IBGE.

Em número absolutos, a população de pessoas brancas da Paraíba é de 1.41.778, enquanto que o de pessoas pardas é de 2.207.880 e de pessoas pretas 316.572. Os números também revelam uma quantidade de 4.912 pessoas que se identificaram como amarelas e 30.140 que se autodeclararam indígenas.

Além disso, dos 223 municípios da Paraíba, 217 tem a maioria da população autodeclarada parda.

Características da população na Paraíba por cor ou raça

De acordo com o Censo 2022, a Paraíba tem uma idade mediana de 34 anos, o que significa que há uma concentração maior de pessoas mais velhas no estado. Essa é a segunda maior idade mediana do Nordeste, junto com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí.

A idade mediana é um indicador que permite acompanhar o envelhecimento de uma população, que significa a idade na qual é possível dividir uma população entre dois grupos: os 50% mais jovens e os 50% mais velhos. Na prática: metade (50%) da população está abaixo da idade mediana e a outra metade (50%) está acima da idade mediana. Quanto maior a idade mediana, mais envelhecida é a população.

Entre a população preta, a idade mediana é de 39 anos, enquanto que a da população parda é 33, da população branca 34 anos e da população indígena 29 anos.

O índice de envelhecimento é maior na população negra, chegando em 146,3, ou seja, as pessoas pretas, na Paraíba, são mais envelhecidas que o restante da população.

Índice de envelhecimento por cor ou raça

Branca: 77,9

Preta: 146,3

Amarela: 91,6

Parda: 66,4

Indígena: 41,3

O número é calculado pela razão entre o grupo de idosos de 60 anos ou mais de idade em relação à população de 0 a 14 anos. Portanto, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população.

Já em relação à razão de sexo, no geral, há mais mulheres do que homens quando há a distinção por cor ou raça, com exceção das pessoas pretas, quando a razão de sexo é de 109,7, indicando que há uma quantidade maior de homens do que de mulheres.