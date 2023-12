Licitação para contratar empresa que vai transformar antigo Lixão do Róger em Parque é aberta

Foi publicado no Semanário Oficial do Município de João Pessoa, nesta sexta-feira (22), o aviso de licitação para a escolha da empresa que irá transformar a área onde foi o antigo Lixão do Róger, em Parque Socioambiental.

O projeto faz parte do Programa João Pessoa Sustentável, financiado pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento (confira aviso abaixo).

De acordo com informações disponibilizadas no site do Programa, o Parque Socioambiental vai devolver a área de 31 hectares (incluindo as áreas de preservação, como mangues) completamente revitalizada aos moradores do entorno e de toda a cidade.

A primeira fase, de recuperação, cujo valor estimado é de R$ 21 milhões, será concluída em 300 dias, e contemplará:

Recuperação Ambiental com contenção periférica e drenagem perimetral de lixiviados;

Drenagem Passiva de Biogás; Modelagem Geométrica do Maciço;

Rede Viária interna do parque, ciclovia e calçada;

Rede de drenagem de águas pluviais;

Iluminação Pública.

O aviso atual de licitação está focado na segunda fase do projeto, que deve custar pouco mais de R$ 32 milhões e será, segundo a prefeitura, um espaço de proteção ambiental, de lazer, recreação e aprendizado.

A previsão é que a ordem de serviço da segunda fase seja assinada em meados de março de 2024 e a obra tenha duração de 7 meses. Na lista de estruturas, anfiteatros, árvores, viveiros e toda uma área de esporte.

Os setores

De acordo com o projeto haverá um pórtico de entrada, centro de informações aos visitantes, restaurante/lanchonete, espaço para exposição de artes de material reciclado, estacionamentos / banheiros públicos e da administração.

O projeto prevê ainda o Centro de Produtividade e Profissionalização Socioambiental, Espaço de Vendas e Exposição da Produção, Reservatório de água, Áreas de cultivo e viveiro de plantas e mudas; estacionamentos – público e administrativo, de suporte ao Parque.

Na lista, também há previsão de construir as seguintes estruturas:

Setor de Jogos e Campeonatos – Quadras poliesportivas de basquete e vôlei, com arquibancadas; Quadras poliesportivas de futsal e handebol, com arquibancadas; Campo de futebol com arquibancada; Centro Esportivo; Skatepark; Estacionamento do Setor de Esportes.

Setor de Lazer contemplativo e trilhas – Café das Trilhas; Praça de Lazer e Exercícios; Trilhas para caminhadas; Espaço para eventos; Decks contemplativos; Passarelas elevadas; Mirante; Estacionamento de apoio.

Setor de Proteção Ambiental – Área de proteção ambiental no perímetro do Parque; Recuperação da vegetação de mangue; Zona de amortecimento entre o Parque e o Rio Sanhauá.

O lixão

O Lixão foi utilizado pelo município durante 40 anos para a deposição de resíduos sólidos oriundos da coleta de resíduos domiciliares e dos serviços de limpeza urbana e teve suas atividades encerradas no ano de 2003, em outra gestão do prefeito Cícero Lucena (PP), após a construção do Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa.

Confira ilustrações disponibilizadas pelo Programa JP Sustentável