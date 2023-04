Inclusão

Funjope realiza ação solidária no Dia Mundial da Conscientização do Autismo

01/04/2023 | 13:00 | 43

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está apoiando a Ação Solidária para Autistas, realizada pela Associação Paraibana de Autismo (APA). Neste domingo (02), será o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no Centro Cultural de Mangabeira, das 9h às 16h, com atendimentos gratuitos para crianças.

Os serviços serão prestados por uma equipe multiprofissional envolvendo médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionista, neuropediatra, advogados, clínico geral, dentista. Todos os profissionais são voluntários para a ação. O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, explica que o prefeito Cícero Lucena tem uma linha muito forte de atuação com a proteção social e o evento deste domingo marca esse olhar da gestão.

“Seguindo a orientação do prefeito Cícero Lucena, uma linha de atuação dele muito forte é a proteção social, o cuidado com as pessoas que mais precisam. Há um ano e seis meses a gente realiza uma ação com as crianças que têm síndrome de down e autismo. Agora, neste domingo, para simbolizar este dia, a gente está ofertando um encontro com as mães, os pais e as crianças, para além de fazer um trabalho de integração social, a gente promover serviços. Elas terão toda uma série de atendimentos que foram organizados pela Associação Paraibana de Autismo, nessa parceria com o projeto ‘Somos Capazes-Tardezinha Inclusiva’. É um projeto valoroso por conta dessa possibilidade da gente estar incluindo crianças autistas no processo de diálogo social”, disse Marcus Alves.

De acordo com a presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), Hosana Carneiro, há uma grande expectativa em relação ao evento porque existem muitas famílias sem diagnóstico que ainda esperam por atendimentos. Essa ação vai possibilitar a primeira consulta com especialistas.

“Não só as pessoas que participam da Associação Paraibana de Autismo, mas toda a população de João Pessoa pode participar. A gente vai atender as pessoas que precisam de atendimento e ajuda. Idealizamos esse momento pensando sempre em cuidar e ajudar as famílias como a gente vem fazendo com o apoio da Prefeitura”, destacou Hosana Carneiro.

Nik Fernandes, coordenadora da Tardezinha Inclusiva, explica que será um grande mutirão, uma ação social para atender crianças, jovens, famílias autistas e não autistas que tenham necessidade de uma consulta médica, atendimento odontológico e vacinação.

“A expectativa é a melhor possível. Como mãe de autista, sei que 90% dessas famílias não têm plano de saúde, e a fila é muito grande na Funad, nas ONGs. Nós queremos tirar esses laudos da gaveta. Então, quem é família de autista e tem dificuldade de consulta, atendimento, orientação, não deixe de vir”, comentou Nik Fernandes.

Ela lembra que a frase ‘Mais informação e menos preconceito’ é o tema internacional da campanha do autismo de 2023 e ressalta que esta data é emblemática. “É um dia de grande visibilidade, pedindo mais respeito, menos preconceito ao autista e à família autista”, completa.