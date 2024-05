QUE HORAS COMEÇA RENASCER E SOM BRASIL?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 07/05.

Quarta-feira, 08/05/2024

Guia de Programação da TV Globo – Quarta-feira, 08 de Maio de 2024

Confira abaixo a programação completa dos principais programas da TV Globo para a quarta-feira, 08 de Maio de 2024:

**04:00 – Hora Um**

Comece o seu dia bem informado com o Hora Um, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, além de previsões do tempo para ajudá-lo a planejar o seu dia.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Acompanhe o Bom Dia Praça, com notícias locais, previsão do tempo e informações sobre o trânsito para começar o seu dia bem informado sobre o que está acontecendo na sua região.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Junte-se à equipe do Bom Dia Brasil para as últimas notícias do país e do mundo, análises aprofundadas e entrevistas exclusivas que vão te manter atualizado sobre os acontecimentos mais importantes.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Patrícia Poeta comanda o Encontro, um programa descontraído que traz entretenimento, debates sobre temas atuais, entrevistas com convidados especiais e muita música para animar o seu dia.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José recebem convidados especiais, trazem receitas deliciosas, dicas de culinária, saúde, beleza e muito mais no programa Mais Você, garantindo momentos de descontração e aprendizado.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Fique por dentro das últimas notícias locais com o Praça TV – 1ª Edição, trazendo os acontecimentos mais relevantes da sua região e atualizações sobre o trânsito e o clima.

**13:00 – Globo Esporte**

Acompanhe o Globo Esporte para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes, com destaques para os campeonatos nacionais e internacionais, entrevistas, análises e muito mais.

**13:25 – Jornal Hoje**

Renata Vasconcellos e Maju Coutinho apresentam o Jornal Hoje, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo de forma objetiva e dinâmica, com análises aprofundadas e reportagens especiais.

**14:45 – Cheias de Charme**

Divirta-se com as aventuras e desventuras das empreguetes em Cheias de Charme, uma novela cheia de música, romance e humor que vai conquistar o seu coração.

**15:25 – Sessão da Tarde – Esposa de Mentirinha**

A Sessão da Tarde exibe o filme Esposa de Mentirinha, uma comédia romântica estrelada por Adam Sandler e Jennifer Aniston, que promete muitas risadas e momentos divertidos.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reviva os momentos inesquecíveis da novela Alma Gêmea, uma trama envolvente sobre amor, destino e reencarnação, que vai te emocionar do início ao fim.

**18:05 – No Rancho Fundo**

No Rancho Fundo é um programa que celebra a cultura sertaneja, com música ao vivo, entrevistas com artistas do gênero, curiosidades e muito mais para os amantes da música caipira.

**18:45 – Praça TV – 2ª Edição**

Atualize-se com as últimas notícias locais no Praça TV – 2ª Edição, trazendo os acontecimentos mais importantes da sua região e informações sobre o trânsito e o clima para o seu fim de tarde.

**19:15 – Família é Tudo**

Família é Tudo é um programa que celebra os laços familiares, trazendo histórias emocionantes, dicas de convivência, entretenimento e reflexões sobre o papel da família na sociedade moderna.

**20:00 – Jornal Nacional**

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o Jornal Nacional, o telejornal mais assistido do Brasil, trazendo as principais notícias do dia de forma imparcial, completa e objetiva.

**20:30 – Renascer**

Acompanhe mais um emocionante capítulo da novela Renascer, com reviravoltas na trama e momentos de tensão que vão prender a sua atenção do início ao fim.

**21:15 – Futebol**

Não perca nenhum lance emocionante do futebol brasileiro, com transmissões ao vivo dos jogos mais importantes da rodada, cobertura completa e análises exclusivas.

**23:30 – Segue o Jogo**

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do esporte com o Segue o Jogo, trazendo os principais destaques do dia, entrevistas exclusivas e análises aprofundadas sobre os resultados das partidas.

**23:45 – Que História é Essa Porchat?**

Divirta-se com histórias engraçadas e surpreendentes contadas por convidados especiais no programa Que História é Essa Porchat?, comandado pelo humorista Fábio Porchat, que promete muitas risadas.

**00:30 – Jornal da Globo**

Renata Lo Prete apresenta o Jornal da Globo, trazendo uma análise aprofundada dos principais acontecimentos do dia, entrevistas exclusivas e reportagens especiais sobre temas relevantes para a sociedade.

**01:20 – Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe convidados especiais para conversas inteligentes, divertidas e provocativas sobre temas variados, em um talk show que promove reflexões e debates sobre a cultura e a sociedade.

**01:55 – Família é Tudo**

Reviva os melhores momentos do programa Família é Tudo, com histórias emocionantes, dicas úteis e entretenimento para toda a família.

**02:40 – Comédia Na Madruga I**

Divirta-se com uma seleção de comédias para animar a sua madrugada, trazendo risadas garantidas com os melhores filmes do gênero.

**03:25 – Comédia Na Madruga II**

A diversão continua na madrugada com mais uma seleção de comédias para alegrar o seu dia, trazendo momentos hilariantes e descontraídos para encerrar a programação da TV Globo.

Não perca os melhores momentos da programação da TV Globo nesta quarta-feira!