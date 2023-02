8 jogos interessantes para quem é fã de futebol

SIGA-NOS

Imagem de EVG Kowalievska / Pexels

Não somente de futebol viverás o apaixonado pelo esporte! O hobby de acompanhar competições, partidas, times e jogadores é vasto, com opções também para aqueles que gostam de videogames! Para essa lista, nós selecionamos os 8 principais títulos. Vamos lá!

1 – FIFA 23

É impossível fazer uma lista de jogos para quem é fã de futebol sem incluir ao menos um representante daquela que é a maior e mais lucrativa franquia de jogos esportivos de todos os tempos. Qualquer apaixonado por futebol com certeza já ouviu falar dos games da FIFA.

Para essa lista, o escolhido foi a versão mais recente da franquia, FIFA 23, lançado no final de 2022 para Nintendo Switch, Playstation 4 e 5, Windows e Xbox One e Series X/S. Espera-se que o jogo seja o último a ser desenvolvido e publicado pela gigante dos videogames EA.

2 – Jogos de aposta online

Para quem é fã de futebol, não existem atividades mais prazerosas do que aquelas diretamente relacionadas ao esporte. Nesse sentido, os jogos de aposta online acabam sendo uma das opções mais interessantes. Dentre as casas de apostas online, destaca-se a Bet365, um dos mais famosos quando falamos sobre esse tema.

Na plataforma, os apostadores podem fazer previsões para partidas de futebol, bem como acompanhar placares, mercados e cotações. Existem opções seguras até mesmo para outras atividades, como cassino online, bingo, pôquer e diferentes jogos realizados ao vivo.

3 – eFootball 2023

Talvez a única franquia que chegue perto de rivalizar o monopólio da FIFA, eFootball já foi conhecido pelos nomes de Winning Eleven e Pro Evolution Soccer. A versão mais recente, eFootball 2023, foi lançada em 2021 para diversos consoles, computadores e smartphones.

4 – Pokémon Sword & Pokémon Shield

Em 2019, a The Pokémon Company lançou a dupla de jogos que abriu a oitava geração da franquia: Pokémon Sword & Pokémon Shield. Embora diversos outros jogos já tenham sido lançados de lá para cá, esses dois títulos são especialmente relevantes para os fãs de futebol.

Inspirados pelo Reino Unido, Pokémon Sword & Shield contam com elementos retirados diretamente do futebol, especialmente da Premier League. As batalhas entre os monstrinhos acontecem em estádios, com direito a uniforme e criaturas que referenciam o esporte.

5 – Mario Strikers: Battle League

Outro título exclusivo do console da Nintendo, Mario Strikers: Battle League é o jogo mais recente da subfranquia iniciada em 2005. Utilizando uma estética colorida e que foge um pouco da realidade, o jogo oferece partidas de futebol entre times de 5 jogadores.

6 – Dodgeball Academia

Lançado em 2021 para Playstation 4, Nintendo Switch, Windows e Xbox One e Series X/S, Dodgeball Academia tem a interessante distinção de ser um jogo brasileiro e, considerando a escassez de títulos nacionais, a sua presença nessa lista é ainda mais interessante.

Dodgeball Academia não é exatamente um título de futebol, mas é um jogo de esporte com elementos competitivos que com certeza agradarão os fãs de futebol. Além da jogabilidade competitiva e de RPG, o jogo também pode ser experienciado localmente entre amigos.

7 – Fall Guys

Assim como o título anterior, Fall Guys não é um jogo de futebol, mas traz diversas características que agradam os públicos fãs do esporte. A jogabilidade envolve competições online do tipo gincana, onde o objetivo é superar obstáculos e chegar na frente dos outros!

8 – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Fechando a lista está um título que deve ser familiar para todos aqueles que foram crianças durante os anos 1990 e 2000. Considerada uma das maiores franquias de videogames esportivos, Tony Hawk’s inclui títulos obrigatórios para quem se interessa por esportes.

O jogo mais recente da franquia, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 é uma versão “remaster” dos dois primeiros jogos, lançados para o nostálgico Playstation 1. Dessa vez, o título saiu em setembro de 2021 para Playstation 4 e 5, Nintendo Switch, Windows e Xbox One e X/S.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: