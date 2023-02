Maquiagem para o Carnaval: aprenda a fazer delineado gráfico

Compartilhe















A maquiadora artística Vitroia, que trabalha em João Pessoa, ensinou a fazer um delineado gráfico, que é uma ótima opção de maquiagem para o Carnaval. A make é fácil, prática e precisa de poucos itens para ser feita.

Para fazer o delineado, é preciso cola de cílios, glitter solto e adesivos corporais. Vitroia utilizou adesivos em formato de estrela, mas ela explica que é possível aplicar outros formatos, a depender da escolha de cada um.

Vitroia ressalta que cores variadas e muito brilho têm tudo a ver com o período carnavalesco, portanto, vale a pena utilizar a criatividade e fugir da discrição.

Como fazer o delineado

Depois de preparar a pele, aplique cola de cílios por toda a pálpebra;

Vá aplicando os adesivos ao redor da pálpebra;

Preencha a pálpebra com glitter solto;

Finalize com delineador.

Outras maquiagens para o Carnaval

Em 2022, apesar do Carnaval ter sido cancelado por causa da pandemia da Covid-19, a maquiadora artística Vitroia ensinou outros tutoriais. Com poucos materiais, ela mostrou cinco tipos de maquiagem para utilizar durante os festejos.

As makes também foram feitas com poucos materiais e, por serem simples, podem ser desenvolvidas até por pessoas que não possuem experiência com mauqiagem.

Redação Jornal da Paraíba

