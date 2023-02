Nova fase

João Pessoa inicia nesta quarta-feira uso da vacina bivalente contra Covid-19 em instituições de longa permanência

15/02/2023 | 12:30 | 80

A Prefeitura de João Pessoa inicia nesta quarta-feira (15), a vacinação que previne contra Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer para grupos prioritários. Inicialmente, a ação preventiva será realizada com idosos de instituições de longa permanência e idosos acamados, restritos aos leitos assistidos pela Atenção Básica, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Prefeitura. Responsáveis por idosos acamados com mais de 90 anos, podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina pelo (83) 9.8645-7727.

Nesta quinta-feira (16), serão iniciadas a vacinação de 90+, sem a necessidade de agendamentos em locais estratégicos definidos pela Secretaria de Saúde de João Pessoa (SMS). A ampliação para outros grupos será realizada de forma gradual, a medida que o município receba novas doses do Ministério da Saúde.

“Nós estamos iniciando uma nova fase da vacinação contra Covid-19, que é a vacinação com o imunizante bivalente, que tem uma abrangência maior de cobertura e proteção das cepas que estão em circulação. Vamos vacinar com o que é pautado pelo Ministério da Saúde e inicialmente faremos uma busca ativa com idosos institucionalizados e com idosos acima de 90 anos, em pontos estratégicos, aumentando esse público, à medida que recebermos novas doses”, disse Luís Ferreira, secretário de Saúde de João Pessoa.

Quem pode tomar a vacina – O imunizante bivalente deve ser usado somente para dose de reforço, para quem já iniciou o esquema vacinal com pelo menos duas doses das vacinas monovalente que previnem contra Covid-19, com intervalo de 4 meses (120 dias) da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com as vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Jansen.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante BA.4 e BA.5 de preocupação no momento.

Público 90+ – Para o público acima de 90 anos a vacina estará disponível no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), em Jaguaribe, e na Escola Lyceu Paraibano, no Centro, apenas com acesso para pedestres. Já o Santuário Mãe Rainha, localizado no Aeroclube, a Fundação Espaço Cultural, no bairro Tambauzinho; e o Mangabeira Shopping terá acesso para pedestres e drive-thru.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação necessários – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprove outras doses dos imunizantes que previne contra Covid-19 e Cartão do SUS.

Locais para vacinação de idosos com a bivalente nesta quinta-feira (16):

Idosos acima de 90 anos (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer bivalente

– Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Jaguaribe – 8h às 16h – pedestre

– Santuário Mãe Rainha – Aeroluclube – 8h às 15h – drive e pedestre

– Escola Lyceu Paraibano – Centro – 8h às 16h – Pedestres

– Fundação Espaço Cultural – Tambauzinho – 8h às 16h – drive e pedestre

– Mangabeira Shopping – Mangabeira – 13h às 22h – drive e pedestre

Instituições de Longa Permanência

– Casa de Repouso Melodias

– Morada Aconchego

– Center Vida

Vacinação Domiciliar

– Idosos acima de 90 anos, com comorbidades e restritos ao leito – acamados.

Agendamento pelos números: pelo (83) 9.8645-7727.

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)