cursos disponíveis e processo seletivo

Você sabe quais são os cursos de graduação da UFCG? A Universidade Federal de Campina Grande é uma das universidades mais reconhecidas em nível regional, nacional e até mesmo internacional, já que forma profissionais capazes de atuar profissionalmente em diversas partes do mundo. A instituição se constituiu, inclusive, enquanto uma referência na área de tecnologia.

Além dos cursos de graduação, que têm ingresso por meio do Enem e também de vestibulares organizados pela própria universidade, a UFCG ainda oferece programas de pós-graduação, com mestrado e doutorado. A instituição tem uma estrutura multi-campi e possui atuação nas cidades de Campina Grande (onde tem sede), Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.

Graduação da UFCG: quais são os cursos disponíveis?

A graduação da UFCG conta com 97 cursos de graduação, sendo todos presenciais. Os cursos são divididos entre os sete campi da instituição, sendo cursos do tipo bacharelado e licenciatura. Veja abaixo os cursos mais concorridos da graduação da UFCG.

Ciência da Computação

O curso de Ciência da Computação é oferecido na UFCG de forma presencial na modalidade bacharelado, no Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI) do campus da universidade em Campina Grande. Ele tem foco em formar profissionais que trabalhem na elaboração de programas de informática para computadores e dispositivos móveis, visando identificar e resolver problemas que têm uma solução algorítmica. A duração é de nove períodos. Por ano, são oferecidas 180 vagas, sendo 90 primeiro semestre e mais 90 no segundo.

Direito

O curso de Direito da UFCG é oferecido de modo presencial na modalidade bacharelado, no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS) do campus da instituição em Sousa, no Sertão da Paraíba. O curso é destinado para a formação de profissionais que estejam aptos para a advocacia e (pública ou privada) e ainda para a prestação de concursos públicos. O curso, que tem 10 períodos, pode ser matutino, vespertino ou noturno. Ao todo, são 60 abertas por ano, sempre no primeiro semestre.

Enfermagem

O curso de Enfermagem da UFCG é oferecido em formato presencial na modalidade bacharelado pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) em Campina Grande, pelo Centro de Formação de Professores (CFP), em Cajazeiras; e pelo Centro de Educação e Saúde (CES), em Cuité. Ele é voltado para a formação de enfermeiros que possam conhecer e intervir sobre os problemas de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação. O curso é diurno e tem 10 períodos. Podem ser oferecidas 40 ou 60 vagas por ano, sendo metade delas em cada semestre.

Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil é oferecido na UFCG enquanto bacharelado na modalidade presencial pela Unidade Acadêmica de Engenharia Civil (UAEC), em Campina Grande, e pelo Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), em Pombal. Ele é destinado para a formação de engenheiros civis que possam elaborar, executar e dirigir projetos de Engenharia Civil relativos a rodovias, portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto, entre outros. O curso tem duração de 10 períodos. Em Campina Grande, são abertas 120 vagas por ano, sendo 60 no primeiro semestre e mais 60 no segundo. Já em Pombal, são 90 vagas, sendo 45 no primeiro semestre e mais 45 no segundo.

Medicina

O curso de Medicina da UFCG é diurno e é oferecido exclusivamente na modalidade presencial Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no campus de Campina Grande e no Centro de Formação de Professores (CFP) no campus de Cajazeiras. Ele é voltado para a formação de médicos, que depois, podem seguir diversas especialidades. O curso tem 12 períodos. Em Campina Grande, são ofertadas 90 vagas, sendo 45 no primeiro semestre e outras 45 no segundo. Em Cajazeiras, são disponibilizadas apenas 30 vagas apenas no primeiro semestre.

Medicina Veterinária

O curso de Medicina Veterinária da UFCG é diurno e está disponível apenas na modalidade presencial no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR). Ele é voltado para a formação de médicos veterinários que devem trabalhar na manutenção da saúde e tratamento de doenças de animais seja no setor público ou no privado. O curso tem 10 períodos e abre 100 vagas por ano, sendo 50 no começo do primeiro semestre e outras 50 no segundo.

Odontologia

O curso de Odontologia da UFCG é diurno e oferecido somente na modalidade de bacharelado, no presencial no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) no campus de Patos. Ele é voltado para a formação de dentistas que podem atender nos setores público e privado. O curso tem 10 períodos e oferece 90 vagas por ano, sendo 45 no primeiro semestre e mais 45 no segundo.

Psicologia

O curso de Psicologia da UFCG é diurno e está disponível apenas na modalidade presencial no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) no campus da instituição em Campina Grande. Ele tem a finalidade de atuar e intervir em diferentes contextos em ambientes clínicos e hospitalares. O curso tem duração de 10 períodos e oferta 90 vagas por ano, sendo 45 no primeiro semestre e 45 no segundo.

É possível obter bolsas de estudo na faculdade UFCG?

Você sabe o que precisa para entrar na UFCG? A universidade ainda promove vestibulares, a exemplo do processo seletivo que é feito para entrada no curso de Música. No entanto, a principal forma de ingresso na instituição é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar os estudantes.

A UFCG utiliza o sistema de cotas. Isso significa que 50% das vagas oferecidas pela instituição devem ser destinadas a alunos que estudaram em escola pública durante todo o ensino médio. Ainda dentro dessa porcentagem, metade das vagas deve ser reservada para estudantes com renda mensal per capita até 1,5 salário mínimo e uma parcela para pretos, pardos e indígenas, proporcional à presença desses grupos na unidade da federação.

Para os estudantes matriculados, a universidade oferece alguns tipos de assistência estudantil, a exemplo dos programas de auxílio moradia, residência universitária, restaurante universitário e bolsa permanência.

O Programa Residência Universitária oferta moradia aos estudantes dos cursos de graduação presenciais da UFCG que são de municípios diferentes de onde está situado o campus de origem onde se estuda. O objetivo é promover assistência de moradia e alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Já o Auxílio Restaurante Universitário presta assistência aos estudantes dos cursos de graduação presenciais da UFCG, por meio da oferta de refeições.

E o Programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro que tem a finalidade reduzir as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente os indígenas e quilombolas. A oferta de vagas é feita pelo Ministério da Educação, que também estabelece o calendário de seleções.

UFCG abre processo seletivo para ingresso de graduados?

Em outubro, a UFCG abriu o processo seletivo para ingresso de graduados 2023.2, com a oferta de 683 vagas para 70 cursos. As inscrições ficaram abertas por 20 dias. Para disputar uma vaga, o estudante interessado precisou pagar um taxa de R$ 75 para participar da seleção.

A seleção foi feita por meio do histórico escolar do candidato. No decorrer da seleção, o documento deve ser enviado no processo de inscrição. No momento, a instituição está na fase de convocação dos aprovados.

Além dessa modalidade, também foram lançados editais para transferências voluntários, reingresso e reopção.

Quem pode concorrer?

O processo seletivo para ingresso de graduados é voltado para candidatos que tenham concluído algum curso superior presencial de tecnologia, de licenciatura ou de bacharelado na mesma área de conhecimento do curso superior previsto no edital.

No caso de instituição estrangeira de ensino superior, a mesma deve ser reconhecida pelo órgão competente do governo no país de origem.

Resumo

Nesta reportagem listamos a variedade de cursos de graduação oferecida pela UFCG, que abrange várias áreas do conhecimento.

Os cursos de Ciências da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia são alguns exemplos disponíveis para os futuros alunos da instituição.

Com uma reputação sólida e reconhecida pela excelência acadêmica, a unidade proporciona aos estudantes a oportunidade de se prepararem para o mercado de trabalho. Além disso, ainda são disponíveis programas de pós-graduação, que oferecem uma formação especializada.

Nesta reportagem você também conferiu tudo sobre os cursos mais concorridos da graduação da UFCG.

Nesta reportagem você também conferiu tudo sobre os cursos mais concorridos da graduação da UFCG.