Arthur O Urso monta presépio com seis Marias: “representam minhas esposas”

O influenciador de conteúdo adulto Arthur O Urso, que vive em um relacionamento poliamoroso em João Pessoa, montou um presépio natalino com seis Marias, representando cada uma de suas seis esposas. Ele publicou uma foto do presépio em seu perfil no Instagram e escreveu que o natal representa a família, logo quis homenagear cada uma de suas seis mulheres no presépio.

“O Natal é a comemoração que mais gosto de participar, ela representa a família. Se a minha é composta por seis mulheres, achei que precisava incluí-las como homenagem no presépio.Cada uma das seis Marias representam minhas esposas ❤ Elas ficaram super felizes com a homenagem, vocês gostaram?”, disse Arthur.

O influenciador é casado com Luana Kasaki, com quem participou do reality show ‘Se sobreviver Case 3’ do Multishow, e com outras cinco mulheres. Em seu perfil no Instagram, ele se descreve como “Influencer “Amor Livre”.

Arthur O Urso foi bastante criticado nos comentários da publicação. Algumas pessoas comentaram que a atitude foi “falta de respeito” e “blasfêmia”.

Arthur O Urso e o poliamor

Segundo Arthur, o tempo dos relacionamentos com as esposas varia entre três e um ano. Ele diz ainda que já passou por um casamento monogâmico e tem uma filha dessa união, mas afirma que deseja ter um filho com cada uma das atuais esposas.

O influenciador ainda diz que todas as esposas têm liberdade de se relacionar com outras pessoas.

Luana, que é casada legalmente com Arthur há cerca de 7 anos, explica que conheceu o modelo quando trabalhava em Guarabira, no Brejo paraibano. A ideia de ter um relacionamento aberto foi adotada bem no início do namoro, em 2016, e desde então, os dois tiveram liberdade para se envolver com outras pessoas.

Em agosto de 2022, o influenciador teve a casa pichada com frases ofensivas. A situação foi divulgada nas redes sociais por Arthur, que defende o direito de ficar com mais de uma pessoa.

No muro da residência, ele afirma que foram escritos os dizeres: “Família do demônio, vão embora!!! Não são bem-vindos”. O modelo disse que registrou boletim de ocorrência e acionou um advogado para lidar com a situação e tentar identificar a autoria da pichação.