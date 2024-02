Seinfra segue com manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco em vários bairros

01/02/2024 |

08:30 |

40

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) segue, nesta quinta-feira (1º), com os serviços de manutenção de iluminação pública, na rede de drenagem e com a Operação Tapa-Buraco. Os serviços são realizados diariamente pela Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) e Diretoria de Iluminação Pública (Dilup).

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação do pavimento no Roger, Oitizeiro, Costa e Silva, Ernani Sátiro, Paratibe, Valentina, Mangabeira, Jaguaribe, Bessa e Cruz das Armas.

Nesta quinta-feira, as equipes de galerias estão fazendo um serviço de manutenção na Avenida Epitácio Pessoa, palco do Folia de Rua, com recuperação de boca de lobo, limpeza e colocação de grelha. Além do local, outros serviços serão realizados em Oitizeiro e no Bessa.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção no Cristo, Trincheiras, Alto do Céu, Manaíra, Portal do Sol e Mangabeira.

Caso necessite de algum desses serviços em seu bairro, a população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.