Leo Bezerra convida público a conferir decoração natalina de João pessoa durante evento da Caravana da Coca-Cola

O clima natalino chegou de vez a João Pessoa na noite deste sábado (2) com o Parque Solon de Lucena, no Centro da cidade, repleto de famílias acompanhando a Caravana da Coca-Cola e o Papai Noel. Além das luzes da decoração realizada pela Prefeitura de João Pessoa, a magia do período natalino estava também no olhar de cada criança e adulto que viram ao vivo e a cores o ‘bom velhinho’. O prefeito em exercício, Leo Bezerra, também prestigiou o momento junto à família e convidou todos os pessoenses e turistas a prestigiarem este momento por onde a Caravana passar e os espaços decorados pela Prefeitura.

“Esse é o sentimento que o prefeito Cícero Lucena e eu, em parceria com a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e o governador João Azevêdo sonhamos. Queremos proporcionar um Natal brilhante como esse depois dos tempos difíceis que passamos por conta da pandemia. E participar desta noite emocionante, pode trazer nossos filhos e nossos pais para nos confraternizarmos e realizar este Natal é um momento muito especial. Convido todos que ainda não viram a ornamentação, que visitem nossos corredores, nossos espaços públicos para ver este sentimento que queremos passar de esperança, de igualdade, superação”, afirmou o prefeito em exercício.

Leo Bezerra acompanhou a Caravana ao lado da senadora Daniela Ribeiro, do vice-governador Lucas Ribeiro e do secretário municipal de Gestão Governamental, Diego Tavares.

A aposentada Simone Uchôa veio ao Parque Solon de Lucena com os netos acompanhar o início da caravana e se emocionou com a chegada do Papai Noel. “Eu acho tudo do Natal lindo, as decorações, as cores, o Papai Noel, e passo isso para meus filhos e netos que também são apaixonados pela data. Chegar aqui na Lagoa e ver a decoração já foi muito especial para mim, por ver tanta coisa linda e me emocionei mais ainda quando o Papai Noel lembrou que a festa celebra o nascimento de Jesus”, afirmou.

A Caravana da Coca-Cola passou pelos principais corredores da cidade. A concentração e saída aconteceu no Parque Solon de Lucena (Lagoa), seguindo para a orla pelas Avenidas Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro, até a praia do Cabo Branco, de onde foi em direção ao bairro de Mangabeira, passando pelo Castelo Branco e Bancários. A iniciativa faz parte da campanha de Natal da Coca-Cola, que em 2023 traz o tema ‘Desperte o Papai Noel que há em você’.