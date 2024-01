Dermatologista alerta sobre cuidados com a maquiagem e pinturas no corpo para as festas de Carnaval

As prévias do Carnaval em João Pessoa já começaram e o clima carnavalesco já está se espalhando pela cidade, abrindo caminhos para o Folia de Rua. Com essa energia festiva, muitas pessoas já estão pensando em suas fantasias para aproveitar as festas e, claro, na maquiagem e pinturas no corpo que fazem toda a diferença na hora de compor o look com glitter, purpurina e pomadas de cabelo.

Porém, é necessário tomar alguns cuidados na escolha dos produtos que serão aplicados na pele para não causar problemas como alergias na pele e irritações nos olhos. Para a médica dermatologista Ludmila Montenegro, que atua na rede municipal de saúde, é importante optar por marcas confiáveis e que tenham o selo de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Verifique se os produtos são apropriados para aplicar na pele e fabricados por laboratórios confiáveis para que não causem reações alérgicas como irritação, coceiras e infecções. Evite aplicar próximo aos olhos e narinas, pois podem causar irritações”, orientou a especialista.

Outra recomendação da especialista é observar a data de validade dos cosméticos e conferir se são hipoalérgicos. “Se nunca usou, sempre é bom testar em uma pequena região do antebraço para verificar se terá alguma reação alérgica”, disse.

Ela alertou sobre a importância da aplicação de protetor solar antes de fazer a maquiagem, pinturas e colocar os adereços. “Escolha um protetor com fator de proteção de, no mínimo, 30. Como no Carnaval a exposição solar é mais intensa, você pode usar fatores mais altos no rosto e corpo, lembrando também do uso do protetor labial”, explicou Ludmila Montenegro.

Após aproveitar a festa, é o momento de retirar a maquiagem do rosto e a pintura do corpo, mas com responsabilidade e segurança. “O ideal é utilizar um demaquilante à base de óleo comum ou bifásico e algodão, sem esfregar a pele. Após remoção, lavar com água e um sabonete líquido apropriado e finalizar aplicando o hidratante”, recomendou a dermatologista.

Outra dica importante da médica é que, se entrar em contato com frutas cítricas como limão, tangerina e caju, deve lavar a região com água e sabonete, sem esquecer de aplicar o protetor solar antes da exposição ao sol, para evitar queimaduras e manchas.

Carnaval de João Pessoa 2024 – As prévias do Carnaval 2024 tiveram início no dia 12 de janeiro com escolas de samba, agremiações, ala ursas, tribos indígenas, clubes de orquestras e outras manifestações tradicionais da cultura popular.

Já o Carnaval Folia de Rua tem início no dia 1º de fevereiro no Ponto de Cem Réis, com show de Alceu Valença. A programação segue até o dia 12 de fevereiro com diversos blocos de rua, incluindo o Vumbora, Bloco dos Atletas, Tambiá Folia, Virgens de Tambaú, Cafuçu e Muriçocas do Miramar, trazendo atrações como Bell Marques, Xand Avião, Alinne Rosa, Chico César e outros.