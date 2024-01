Prefeitura realiza ação de zeladoria nos residenciais e beneficia 392 famílias

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta quarta-feira (10), ação de zeladoria nos Residenciais Vista do Verde Um e Dois, no bairro das Industrias. O trabalho é uma parceria da Secretaria de Habitação Social (Semhab) e do Centro de Zoonoses e beneficia as 392 famílias que moram na localidade.

As equipes técnicas da Semhab e do Centro de Zoonoses fizeram uma vistoria nas caixas de esgoto e de passagem, fazendo a limpeza e dedetização para evitar a proliferação de insetos e outros parasitas que podem provocar danos à saúde dos moradores, principalmente das crianças que aproveitam o espaço em volta do condomínio para as brincadeiras.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que as ações de zeladoria são realizadas com frequência dentro dos residenciais para manter a limpeza nas vias de acesso e nas áreas de uso comum, remover sujeira e fazer a dedetização das galerias de esgotos. “Nós sabemos que a zeladoria tem um impacto direto na qualidade de vida dessas famílias, porque evitando o acúmulo e de sujeira e dejetos nas galerias, vamos evitar o surgimento de insetos e outros parasitas e assim nós, também, estamos evitando a proliferação de doenças como infecções e doenças de pele”.

Socorro Gadelha lembrou que ações de zeladoria em parceria com o Centro de Zoonoses tem dado um excelente resultado, um trabalho que começou ano passado no Residencial Vista Alegre em Colinas do Sul, agora passou pelo Vista do Verde e vai continuar nos demais residenciais construídos pelo Programa Habitacional da Prefeitura.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, lembrou que a qualidade de vida dessas famílias é um dos objetivos da Gestão do Prefeito Cícero Lucena, observando que fazer a manutenção dos ambientes resultam em saúde para os moradores dentro de um ambiente agradável e saudável. Além de fazer a limpeza e a dedetização, os moradores também são orientados sobre algumas medidas que devem ser adotadas para evitar problemas que possam levar a danos a saúde, como por exemplo manter a limpeza do condomínio e evitar o aparecimento de entulhos, que podem tornar o ambiente propício para os insetos.

A engenheira ambiental Aline Ramos da Equipe do Centro de Zoonoses, explicou que o principal alvo da dedetização são os insetos, principalmente as baratas porque elas podem subir pelas galerias e chegar nos apartamentos, levando bactérias e outros parasitas para infectar os moradores. Ela contou que todas caixas de esgotos foram abertas e inspecionadas com a aplicação de inseticidas e também é feita a pulverização de todo o rodapé das paredes em volta dos prédios, um trabalho que ela sugeriu que fosse feito com intervalo de no mínimo de três meses e de seis meses no máximo.

A dona de casa Maricélia da Silva de Brito mora no Vista do Verde Um parabenizou a Prefeitura e a Semhab pela assistência que tem prestado aos moradores do Vista do Verde, com ações de zeladoria e atividades sociais no acompanhamento das famílias, que tiveram uma grande melhoria na qualidade de vida depois que chegaram para morar no Residencial.

Cestas básicas –Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e da equipe técnica da Semhab, fez, nesta quarta-feira (10), a entrega das cestas básicas que haviam sido sorteadas no final do ano passado durante o encerramento das atividades sociais, mas as famílias beneficiadas ainda não haviam recebido as cestas. Foram entregues dez cestas aos moradores do Residencial Vista Alegre em Colinas do Sul e mais dez cestas no Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias.

Plantão social – A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social, deu início na noite da terça-feira passada, no Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, aos plantões Sociais dentro dos Residenciais, para explicar às pessoas quem vai ter direito a quitação do apartamento de acordo com as regras estabelecidas pelo Governo Federal, através do “Programa Minha Casa Minha Vida”. A conversa acontece de forma individual, porque cada situação é única e, pelas regras, terão direito ao apartamento quitado, as pessoas inscritas no “Programa Bolsa Família” ou que sejam beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Previdência Social. A equipe do plantão social visitará todos os residenciais construídos pelo Programa Habitacional da Prefeitura em parceria com o Governo Federal através da Caixa Econômica.