Inclusão social

Maior Parceiro: Cícero Lucena libera R$ 147 mil para apoiar trabalho da AC Social

30/05/2023 | 17:36 | 25

O prefeito Cícero Lucena liberou, na tarde desta terça-feira (30), R$ 147 mil para apoiar o trabalho desenvolvido pela AC Social e pelo projeto da Tardezinha Inclusiva, que acontece mensalmente no Centro Cultural Mangabeira. O ato acontece como parte do programa Maior Parceiro, destinado ao apoio do trabalho social realizado por organizações da sociedade civil. Os recursos foram orientados pelo vereador Bruno Farias, dentro da iniciativa das emendas cidadãs.

O ato de liberação aconteceu no Gabinete do Prefeito, em Água Fria. “Estou muito feliz, porque a destinação dessa emenda do vereador Bruno Farias vem ao encontro a um projeto crescente de respeito, carinho e inclusão social para crianças autistas e com Síndrome de Down. Então, tenho certeza que esse apoio financeiro será multiplicado e que Deus nos permita servir de exemplo para outras cidades da Paraíba”, destacou Cícero Lucena.

A organização AC Social está sendo beneficiada pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, os recursos são da ordem de R$ 147.082,11 e irão reforçar o trabalho realizado pela instituição na garantia do direito ao lazer na praia e acesso ao mar para pessoas com deficiência física ou intelectual. O projeto é realizado aos sábados na Praia do Cabo Branco.

De acordo com o presidente da AC Social, Genilson Machado, os recursos irão reforçar o trabalho desenvolvido pela instituição. “O projeto existe há 12 anos e, contando com os voluntários, atingimos aproximadamente 150 pessoas todos os finais de semana. Essa emenda cidadã vem para melhorar e ampliar o trabalho da política pública da pessoa com deficiência em João Pessoa”, afirmou.

O vereador Bruno Farias foi responsável pela orientação da emenda no orçamento municipal. “A AC Social faz um trabalho louvável na nossa cidade e, em parceria com a Associação Paraibana de Autismo, nós iremos ajudar na promoção do Tardezinha Inclusiva, que é um evento extremamente importante da Prefeitura que, através da arte e cultura, promove inclusão. Nossa emenda pretende maximizar essa ação, sendo ponte entre o poder público municipal e as organizações da sociedade civil. Quem ganha com isso é o cidadão de João Pessoa”, disse.