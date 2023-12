João Pessoa é eleita o terceiro melhor destino do Brasil para viajar

A cidade de João Pessoa foi eleita o terceiro melhor destino do Brasil para conhecer. A capital paraibana ficou atrás apenas de Pomerode (SC) e Chapada Diamantina (BA) entre os destinos escolhidos por mais de 26 mil viajantes do país. O resultado do Prêmio Melhores Destinos 2023/2024 foi divulgado em novembro.

O terceiro lugar do ranking ficou com João Pessoa, que estava na sexta posição no Prêmio Melhores Destinos do ano anterior. A cidade foi escolhida entre os turistas pelas belas praias e ótimo custo-benefício.

LEIA TAMBÉM

João Pessoa foi avaliada pelos viajantes com nota 8,81 pelo custo benefício, 8,83 pelas atrações, 8,96 pela gastronomia. A cidade teve a nota geral 8,86.

Além dos três primeiros colocados, outros destinos se destacaram na votação e completaram o ranking dos dez melhores destinos nacionais: Gramado, Curitiba, Tiradentes, Bento Gonçalves, Ouro Preto, Canela e Foz do Iguaçu.

Prêmio Melhores Destinos 2023/2024

A premiação foi promovida pelo site Melhores Destinos baseada na opinião de viajantes que realmente visitaram ou usaram os serviços e poderiam avaliá-los com propriedade.

Ranking 10 melhores destinos do Brasil

Pomerode Chapada Diamantina João Pessoa Gramado Curitiba Tiradentes Bento Gonçalves Ouro Preto Canela Foz do Iguaçu

Confira notas de cada destino