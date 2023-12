Funjope divulga resultado final de editais e recurso será pago até 20 de dezembro

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quinta-feira (30), o resultado final da análise de mérito dos editais ‘O Novíssimo Cinema Parahybano’ e das multiáreas da cultura. Seguindo o cronograma, a transferência dos recursos, que totalizam quase R$ 7 milhões, será feita até o dia 20 de dezembro.

O resultado para o edital do audiovisual pode ser acessado no link. Já a relação dos selecionados, suplentes e não selecionados para o edital das multiáreas da cultura está no link.

“Damos esse resultado com a consciência do dever cumprido. Foram meses de um trabalho intenso, de muitas conversas com a comunidade de artistas, com o Conselho Municipal de Cultura, com visitas a grupos, coletivos, associações, e agora chegamos ao resultado final com cerca de 180 projetos contemplados. Isso mostra a força da nossa comunidade de artistas e só temos a agradecer a todos, sobretudo, à equipe da Funjope, aos nossos consultores, aos pareceristas que trabalharam intensamente nesse processo”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que vale muito lembrar que toda essa política da Lei Paulo Gustavo é fruto de um trabalho e de uma grande luta dos artistas que garantiram, durante quase dois anos, a restauração dessa lei e a implementação desses recursos, o que só foi possível graças aos esforços do presidente Lula e do Ministério da Cultura, recém-criado no início deste ano.

O MinC, conforme o diretor, tem garantido um conjunto de políticas de editais para todo o País. “E nós continuamos desenvolvendo esse trabalho já pensando na Lei Aldir Blanc II. João Pessoa está capacitada para receber esse recurso também. Enfim, teremos muito trabalho ainda pela frente graças a esse conjunto de forças que está mobilizando e desenvolvendo uma política nacional de cultura que João Pessoa acompanha”, acrescenta.

Inscritos – Ao todo, 959 projetos foram inscritos nos editais ‘O Novíssimo Cinema Parahybano’ e multiáreas. O município de João Pessoa conta com exatos R$ 6.955.000 milhões em recursos federais para investimento na cultura.

Apoio – Desde o início do processo, ainda na fase de inscrições, a Funjope auxiliou os candidatos realizando uma série de debates com grupos de artistas nos polos e nas comunidades de Cruz das Armas, Tambiá, Colinas do Sul, Tambauzinho, Mangabeira, Roger, Porto do Capim, Muçumagro, São José, São Luiz, Citex, Ernani Sátiro e Esplanada. Além disso, realizou uma reunião virtual. O objetivo desse trabalho foi dar orientações e capacitar os artistas.