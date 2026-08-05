PV diverge de PT e PCdoB e fecha apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena ao Governo da Paraíba

divulgação/ascom Cícero

O Partido Verde (PV) oficializou, nesta sexta-feira (31), apoio à candidatura do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), ao Governo da Paraíba nas eleições deste ano. A decisão gera impasse dentro da Federação Brasil da Esperança, formada por PV, PT e PCdoB.

Enquanto o PV optou por apoiar Cícero, PT e PCdoB pretendem apoiar o projeto de reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP). A divergência deverá ser discutida na convenção da Federação, marcada para a próxima segunda-feira (4), quando as três legendas tentarão definir uma posição conjunta para a disputa ao Palácio da Redenção.

Apesar do desacordo em relação ao Governo do Estado, os três partidos mantêm convergência na chapa em relação a uma das vagas ao Senado: o senador Veneziano. PT e PCdoB apoiam ex-governador João Azevêdo (PSB), enquanto o PV convencionou apoio a André Gadelha para a segunda vaga ao Senado.

Diante do cenário de dissidência, a direção estadual do PV avalia recorrer à executiva nacional da legenda para solicitar autorização para fazer campanha em favor de Cícero Lucena sem sofrer sanções partidárias, caso a Federação mantenha o apoio oficial à candidatura de Lucas Ribeiro.

Mesmo dentro do PV há divergência. O deputado Chió apoio a reeleição de Lucas Ribeiro e não divulgou ainda o segundo nome ao senado.