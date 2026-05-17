empresa espanhola firma PPP para gerir saneamento em 85 cidades

Lucas Ribeiro participou do leilão que firmou a PPP da Cagepa. (Divulgação / Governo da Paraíba)

Na manhã desta sexta-feira (15), o Governo da Paraíba consolidou uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagepa e a empresa espanhola Acciona. A PPP foi firmada em um leilão realizado em São Paulo e será voltada para a prestação de serviços de saneamento em 85 cidades da Paraíba.

O projeto é uma parceria do Governo da Paraíba com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e vai abranger as microrregiões do Alto Piranhas e Litoral. O projeto prevê um investimento de R$ 3 bilhões por parte da Acciona, que foi a única concorrente no leilão.

O Governo do Estado estima que cerca de 1,7 milhão de pessoas serão beneficiadas com a PPP, sendo que, desses, 1 milhão serão usuários novos da rede de saneamento. O abastecimento hídrico nessas cidades continuará sendo de responsabilidade da Cagepa.

O governador Lucas Ribeiro (Progressistas) esteve no leilão e afirmou que, apesar da parceria com uma empresa privada, a Cagepa continua sendo uma empresa pública.

“Hoje, a Paraíba vive um momento histórico. Estamos dando mais um passo no caminho do desenvolvimento, com uma parceria que vai acelerar a expansão do saneamento e garantir mais qualidade de vida para a nossa população. A Cagepa continua pública, patrimônio dos paraibanos, mas agora ganha mais capacidade de investimento e modernização. Estamos falando de mais de R$ 3 bilhões em investimentos, geração de empregos, proteção dos nossos rios e mananciais e mais saúde para as famílias”, disse Lucas Ribeiro.

Essa não é a primeira PPP firmada no Brasil pela Acciona. No fim do ano passado, a empresa fez uma parceria muito similar com o Governo de Pernambuco. No estado vizinho, a responsabilidade do saneamento de 151 cidades foi transferida para a empresa espanhola.

Texto: Gabriel Abdon