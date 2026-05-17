Governo da Paraíba realiza entregas e fortalece rede educacional durante rodada do ODE em Sousa e Catolé do Rocha — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba cumpriu, nesta quarta (13) e quinta-feira (14), uma série de agendas voltadas ao fortalecimento da educação durante a rodada do Orçamento Democrático Estadual (ODE) nas regiões de Sousa e Catolé do Rocha. As ações incluíram visitas técnicas, entrega de escolas e inauguração de equipamentos educacionais construídos em parceria com os municípios.

A programação da quarta-feira teve início no Assentamento Acauã, no município de Aparecida, onde o governador Lucas Ribeiro visitou a obra de uma escola conveniada entre estado e município, a Escola Municipal Lili Queiroga, reforçando o compromisso da gestão estadual com a ampliação da rede educacional e a garantia de melhores condições de ensino para estudantes da zona rural.

Em seguida, a agenda da educação aconteceu no município de São José da Lagoa Tapada, com a entrega da Escola Cidadã Integral (ECI) Antônio Gregório de Lacerda. A unidade recebeu investimentos de R$ 4.948.520,33 e passa a oferecer uma estrutura moderna e adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas dos estudantes da região.

Durante a solenidade, o governador em exercício destacou os investimentos realizados pelo Governo do Estado na educação pública paraibana. “Cada entrega representa mais oportunidades para os nossos estudantes e melhores condições de trabalho para professores e servidores. Temos trabalhado para fortalecer a educação em todas as regiões da Paraíba, levando infraestrutura, tecnologia e dignidade para dentro das escolas”, afirmou Lucas Ribeiro.

Ainda na quarta-feira, no início da noite, foi inaugurada em Sousa a Escola Municipal Batista Gambarra, construída por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. A obra contou com investimento estadual de aproximadamente R$ 1,2 milhão e amplia a oferta de ensino para crianças e adolescentes do município.

Já na quinta-feira (14), a primeira agenda ocorreu no Sítio Malhadinha, pertencente ao município de Jericó, onde foi entregue a Creche Municipal Cristiane Oliveira de Figueiredo. O equipamento recebeu investimentos de cerca de R$ 870 mil e possui estrutura para atender até 50 crianças da comunidade.

A creche integra o Programa Paraíba Primeira Infância, iniciativa do Governo do Estado voltada ao fortalecimento das políticas públicas para crianças na primeira infância, garantindo espaços adequados para aprendizagem, acolhimento e desenvolvimento infantil.

O secretário de Estado da Educação, Erivonaldo Alves, ressaltou a importância das entregas para o avanço da educação nos municípios paraibanos. “Estamos acompanhando de perto cada investimento porque entendemos que a educação transforma vidas. Essas obras representam mais acesso, mais qualidade e mais oportunidades para estudantes e famílias do Sertão paraibano”, destacou o secretário.