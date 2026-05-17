Defesa Civil interdita elevadores de empreendimento vizinho

Defesa Civil interdita elevadores de residencial vizinho ao prédio onde elevador despencou e deixou mulher paraplégica. Flávio Fernandes/TV Cabo Branco

A Defesa Civil de João Pessoa interditou 12 elevadores do residencial Reserve Altiplano 2, nesta sexta-feira (15). O empreendimento é da mesma construtora e vizinho ao condomínio onde um dos equipamentos desabou com três pessoas dentro, deixando uma mulher paraplégica.

De acordo com o coronel Kelson de Assis, coordenador da Defesa Civil Municipal, a interdição foi motivada por um pedido do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB). Na quinta-feira (14), a Defesa Civil já tinha interditado os elevadores do condomínio onde o acidente aconteceu.

Ao ser procurada, a construtora responsável informou que a interdição fica por conta da administração do condomínio, que não foi localizada até o momento.

Mulher ficou paraplégica após acidente

Uma mulher de 36 anos, que estava no elevador no momento em que o equipamento despencou, ficou paraplégica devido a uma lesão na coluna. Ela passou por uma cirurgia na quinta-feira (14) e tem quadro clínico estável. A mulher estava acompanhada dos filhos, de 3 e 5 anos, que foram atendidos e tiveram alta.

A construtora do condomínio informou, em nota, que “a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos de uso comum, incluindo os sistemas de elevação, recai integralmente sobre o condomínio”.

Já a administração do condomínio onde ocorreu o acidente afirmou que problemas técnicos nos elevadores são registrados desde a entrega do empreendimento e que, diante da falta de solução, acionou a Justiça para pedir a substituição dos equipamentos.