Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado concluem etapa de alfabetização em Bonito

Por MRNews



Na última quinta-feira (14), a Escola Municipal Professora Durvalina Dornelles Teixeira celebrou um momento especial com a conclusão da etapa de alfabetização dos estudantes participantes do Programa Brasil Alfabetizado.

A iniciativa, desenvolvida pelo Governo Federal com apoio da Prefeitura de Bonito, promove a alfabetização de jovens, adultos e idosos, ampliando oportunidades e fortalecendo a inclusão por meio da educação.

A Prefeitura de Bonito parabeniza todos os estudantes pela dedicação e perseverança, além de reconhecer o trabalho dos educadores e profissionais envolvidos nessa importante missão de transformar vidas através da educação.







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