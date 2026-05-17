Clima junino toma conta do Sabadinho Bom com a cantora Eloisa Olinto

O Sabadinho Bom entra no clima junino. Desta vez, a responsável pela animação será a cantora Eloisa Olinto, que promete muito forró de nomes como Luiz Gonzaga e Marinês. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir das 12h30 e é gratuito.

“O Sabadinho Bom é uma ação cultural extremamente consolidada em João Pessoa. Nós dedicamos o mês de maio a fortalecer a cultura do São João, sobretudo, a partir da música de forró. Durante esse mês, teremos sempre como atrações bandas, cantores e cantoras que tenham como marca o forró. Esta é uma forma que nós entendemos de valorizar os grupos locais, trios pé de serra e toda a cultura junina que se aproxima com muita força em todo o Nordeste brasileiro, mas, principalmente, aqui na Paraíba e em João Pessoa. O Sabadinho Bom é um excelente território para fazermos esse aquecimento para as festas juninas”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para a artista Eloisa Olinto, o Sabadinho Bom é fundamental nas tardes de sábado, em João Pessoa. “É essencial manter acesa a chama da cultura popular de forma pública e acessível a todas as ‘tribos’, principalmente contemplando artistas locais, levando ao conhecimento do público que existe vida cultural de qualidade e fomentando isso nas pessoas”, comentou.

A artista adianta que o repertório será essencialmente junino. “Forró pé e cabeça de serra – como diria o velho Biliu de Campina – com nuances no samba de latada, homenageando o rei do ritmo Jackson do Pandeiro, transitando pelo contemporâneo até nossas mais tradicionais raízes como Marinês e Gonzaga. Será um show convidativo, chamando o público a participar ativamente do começo ao fim”, disse.

O público vai ouvir desde o forró contemporâneo de Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, a exemplo de Banquete dos Signos, de Zé Ramalho, e Sabor Colorido, de Geraldo Azevedo, passando pelo baião de Luiz Gonzaga; canções como Na Base da Chinela e Sebastiana, ambas de Jackson do Pandeiro; e Maria Forrozeira, de Biguá e João Neto.

Além de Eloisa Olinto na voz e pandeiro, estarão no palco Waguinho Duduta, no cavaquinho e guitarra; Raniere Travassos, no contrabaixo; Boy, na sanfona; Rogério, na bateria; Luciano Salsa, na percussão; e Clayton Zig, na zabumba.

“Já tive a honra de estar no Sabadinho Bom inúmeras vezes, com o regional do Mestre Duduta, fazendo chorinho, samba, mas nunca fazendo forró. Estou muito empolgada e ansiosa por esse momento, pois de todas as formas a energia daquele público é sem igual”, afirmou a cantora, que promete um show com muita animação, emoção e surpresas.

A artista – Natural de Campina Grande, Eloisa Olinto começou a cantar música gospel na adolescência, no final dos anos 90. A partir de 2000 passou para a música secular em grupos como a Banda Show Baile e Banda Adágio. Também cantou na noite campinense, em barzinhos e eventos diversos.

Integrou o Regional do Mestre Duduta por 13 anos, cantando chorinho e destacando-se no samba, passando por vários projetos culturais como Sete Notas, Mesa Brasil, Festival de Música de Raiz (SESC), Encontro Internacional de Música Folclórica na cidade de Boa Vista, projeto Caminhos do Frios, Sabores do Brejo, entre outros. A cantora tem cinco álbuns gravados e um DVD.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

Os músicos são Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco e Chida no vocal.