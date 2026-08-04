Novo oficializa Major Fábio ao Senado e mantém expectativa por aliança com o PL

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O Novo homologou, neste sábado (1º), a candidatura de Major Fábio ao Senado nas eleições de outubro. A convenção foi realizada pela manhã, no bairro da Torre, em João Pessoa, e reuniu lideranças e apoiadores da legenda.

O partido também confirmou uma chapa de candidatos a deputado federal. Foram definidos os seguintes nomes: Andrea Araujo, Catarina Rocha, Danillo Ramalho, Diego Braytnner, Djaneide Almeida, Edilson Bernardo, Elenildo Ferreira, Emerson Wallace, Ivone Lima, João Henrique Queiroz, José Carlos Júnior, Lucenildo Ramos e Rodrigo Lima.

Nas últimas semanas, o Novo tentou formalizar uma aliança com o Partido Liberal (PL), que tem como pré-candidatos o senador Efraim Filho ao Governo do Estado e o ex-ministro Marcelo Queiroga ao Senado.

De acordo com o presidente estadual do Novo, Pedro Régis, a legenda deixou a ata da convenção “aberta” para possibilitar uma eventual coligação, caso o PL decida formalizar a parceria até o último momento.

Segundo Régis, mesmo sem uma aliança oficial, Novo e PL deverão atuar conjuntamente na campanha. “Foi adotado um modelo de ata aberta, com possibilidade de coligação. Caso contrário, teremos uma chapa independente, com altivez e a mesma independência de sempre. Estaremos lado a lado, ombro a ombro, na construção da direita”, afirmou.

A convenção do PL será realizada neste domingo (2), quando o partido decidirá se oficializa ou não a aliança com o Novo.