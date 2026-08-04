VT Kebradeira, preso três vezes em dois dias, é solto após audiência de custódia

Cantor VT Kebradeira // Foto: Reprodução Spotify.. Jornal da Paraíba

O cantor recifense Ewerton Cláudio, de 25 anos, conhecido como VT Kebradeira, foi solto neste sábado (1º), após passar por audiência de custódia. A Justiça decidiu conceder liberdade ao artista, que havia sido preso três vezes entre quinta-feira (30) e sexta-feira (31), em ocorrências diferentes.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o cantor foi preso pela primeira vez na quinta-feira (30), suspeito de dano ao patrimônio, posse de entorpecentes e resistência à abordagem policial. Já na madrugada de sexta-feira (31), ele voltou a ser levado para a Central de Flagrantes em outra ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante a manhã, o suspeito foi detido uma última vez suspeito de agredir uma mulher, danificar uma motocicleta de um morador, invadir uma conveniência e agredir o proprietário desse estabelecimento.

Neste sábado, a Justiça realizou a audiência de custódia e determinou a soltura do cantor mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Segundo a defesa do cantor, representada pela advogada Christianne Lauritzen, após a soltura, Ewerton foi encaminhado para uma unidade de saúde especializada em saúde mental.

Relembre conduções a delegacia

A primeira prisão aconteceu depois que equipes da Força Tática do 5º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em Mangabeira. Segundo a Polícia Militar, antes da chegada dos policiais, VT Kebradeira teria danificado um veículo, destruído parte de uma residência, quebrado móveis e ameaçado moradores.

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria do cantor afirmou que ele sofreu “um novo episódio de surto psicótico”, condição que classificou como preexistente e que compromete temporariamente sua capacidade de discernimento e controle sobre os próprios atos. A equipe também alegou que o influenciador foi agredido durante a abordagem policial e informou que a defesa acompanha o caso para comprovar o quadro clínico e garantir o encaminhamento para atendimento médico.

Ao comentar as alegações da assessoria, a Polícia Militar informou que o influenciador resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais. Segundo a PM, “foi necessário o emprego progressivo da força, com utilização de técnicas de menor potencial ofensivo e do dispositivo elétrico incapacitante (Taser), para conter a agressão e efetuar a prisão”.

A corporação acrescentou que o influenciador recebeu atendimento médico antes de ser levado à delegacia.

A PM informou ainda que, após ser apresentado na delegacia, ele voltou a se envolver em uma nova ocorrência durante a madrugada de sexta-feira (31) e foi novamente encaminhado à Central de Flagrantes, desta vez por equipes da Guarda Civil Municipal de João Pessoa. Ele foi ouvido e liberado.

Ainda na manhã de sexta-feira (31), a Polícia Militar voltou a ser acionada após denúncias de que VT Kebradeira estaria novamente causando transtornos. Segundo a corporação, três equipes foram ao local indicado e constataram que uma motocicleta havia sido danificada. O proprietário do veículo já havia deixado o local quando as equipes chegaram.

Durante a mesma ocorrência, segundo a PM, VT Kebradeira teria agredido uma mulher, invadido uma conveniência e agredido proprietário.