Por MRNews



Cabo da Polícia Militar morre após ser baleado no rosto durante abordagem no Paraná; suspeito também morreu

Uma ocorrência policial registrada na noite de sexta-feira (31) terminou de forma trágica em Arapuã, no Norte do Paraná. O cabo da Polícia Militar Kauã Gabriel Darodda Magioni morreu após ser atingido por um disparo no rosto durante uma abordagem em uma propriedade rural do município.

O homem apontado como autor do disparo também morreu após trocar tiros com os policiais.

Equipe atendia denúncia em área rural

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, a equipe foi deslocada para uma propriedade rural após denúncias recebidas por meio do Disque-Denúncia.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem armado nas proximidades da residência.

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Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de abordagem, o suspeito não obedeceu às ordens dadas pela equipe e abriu fogo contra os militares.

Cabo foi atingido no rosto

Ainda conforme o relato oficial, um dos disparos atingiu a região do rosto do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni.

Após o ataque, houve troca de tiros entre os policiais e o suspeito, que acabou sendo baleado.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas.

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Ambos morreram na mesma noite

O suspeito foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Já o cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni foi levado de viatura ao Hospital Bom Jesus, porém também teve a morte confirmada ainda na noite de sexta-feira.

Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

Polícia Militar lamenta a perda

Kauã Gabriel Darodda Magioni atuava como cabo da Polícia Militar do Paraná e era considerado um profissional dedicado à corporação.

A morte do policial gerou grande comoção entre colegas de farda, familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais.

Velório e sepultamento

O velório do cabo teve início na manhã deste sábado (1º), na cidade de Faxinal, onde familiares e amigos puderam prestar as últimas homenagens.

O sepultamento está previsto para ocorrer em Apucarana, também no Paraná.

Caso será investigado

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A investigação buscará esclarecer todos os detalhes da abordagem, da troca de tiros e da dinâmica dos fatos que culminaram na morte do policial militar e do suspeito.

Enquanto isso, a Polícia Militar do Paraná lamentou a perda de mais um integrante da corporação durante o cumprimento do dever, reforçando solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni.