Cabo da Polícia Militar morre após ser baleado no rosto durante abordagem no Paraná; suspeito também morreu
Por MRNews
Cabo da Polícia Militar morre após ser baleado no rosto durante abordagem no Paraná; suspeito também morreu
Uma ocorrência policial registrada na noite de sexta-feira (31) terminou de forma trágica em Arapuã, no Norte do Paraná. O cabo da Polícia Militar Kauã Gabriel Darodda Magioni morreu após ser atingido por um disparo no rosto durante uma abordagem em uma propriedade rural do município.
O homem apontado como autor do disparo também morreu após trocar tiros com os policiais.
Equipe atendia denúncia em área rural
De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, a equipe foi deslocada para uma propriedade rural após denúncias recebidas por meio do Disque-Denúncia.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem armado nas proximidades da residência.
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Segundo o boletim de ocorrência, durante a tentativa de abordagem, o suspeito não obedeceu às ordens dadas pela equipe e abriu fogo contra os militares.
Cabo foi atingido no rosto
Ainda conforme o relato oficial, um dos disparos atingiu a região do rosto do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni.
Após o ataque, houve troca de tiros entre os policiais e o suspeito, que acabou sendo baleado.
Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas.
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Ambos morreram na mesma noite
O suspeito foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.
Já o cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni foi levado de viatura ao Hospital Bom Jesus, porém também teve a morte confirmada ainda na noite de sexta-feira.
Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.
Polícia Militar lamenta a perda
Kauã Gabriel Darodda Magioni atuava como cabo da Polícia Militar do Paraná e era considerado um profissional dedicado à corporação.
A morte do policial gerou grande comoção entre colegas de farda, familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais.
Velório e sepultamento
O velório do cabo teve início na manhã deste sábado (1º), na cidade de Faxinal, onde familiares e amigos puderam prestar as últimas homenagens.
O sepultamento está previsto para ocorrer em Apucarana, também no Paraná.
Caso será investigado
As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
A investigação buscará esclarecer todos os detalhes da abordagem, da troca de tiros e da dinâmica dos fatos que culminaram na morte do policial militar e do suspeito.
Enquanto isso, a Polícia Militar do Paraná lamentou a perda de mais um integrante da corporação durante o cumprimento do dever, reforçando solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni.