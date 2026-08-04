Leo Bezerra celebra sucesso do primeiro dia da Maratona Internacional que comemora os 441 anos de João Pessoa

O prefeito Leo Bezerra celebrou, neste sábado (1º), o sucesso da primeira parte da 6ª Maratona Internacional de João Pessoa, destacando o evento como o maior da história da Capital. Integrando a programação comemorativa pelos 441 anos da cidade, a competição reuniu atletas de todos os estados brasileiros e movimentou a Orla com as provas de 10 quilômetros (km) e 21 km. Neste domingo (2), o evento continua com as provas de 5 km e 42 km, com largada no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima.

“É uma grande felicidade ver João Pessoa sediando a maior maratona da nossa história. Tenho certeza de que, hoje e amanhã, milhares de atletas estarão aqui, não apenas competindo, mas também incentivando a prática de atividade física e o cuidado com a saúde. Costumo dizer que João Pessoa é a ‘Capital do esporte ao ar livre’, e isso é uma realidade. Cada vez mais pessoas escolhem a nossa cidade para correr e participar deste evento que cresce a cada edição, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Isso nos deixa muito felizes e nos motiva a continuar investindo para que, ano após ano, ela se torne ainda maior e se consolide como uma das principais provas de corrida de rua do Brasil”, comemorou.

Promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), a competição reforçou a vocação da Capital para o esporte, o turismo e a promoção da qualidade de vida. As largadas deste sábado aconteceram no período da tarde e levaram milhares de corredores às ruas. Com percursos homologados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e reconhecidos pela World Athletics, a prova reuniu atletas de alto rendimento e corredores amadores, que encontraram em João Pessoa um cenário propício para aliar esporte, lazer e turismo.

Entre os competidores estava a professora Ana Claudia, que veio de Guarabira para participar da competição. Após completar os 10 km neste sábado, ela já se prepara para voltar às ruas na prova de 5 km, marcada para esse domingo, com largada às 6h, também no Centro de Convenções. “Adoro a diversidade de pessoas na corrida. É uma experiência nova para mim. Estou participando da Maratona Internacional de João Pessoa pela segunda vez e é muito bom estar aqui, com um percurso tão bonito e com pessoas que se preocupam em ter uma boa saúde”, destacou.

Outro participante foi o designer de interiores Hugo Cirilo, que encontrou na corrida uma nova motivação após realizar uma cirurgia bariátrica, há três anos. Nesta edição, ele encarou o desafio dos 21 km. “É um evento de grande porte, internacional, e me sinto desafiado pelo percurso, com ladeiras e características próprias da prova”, afirmou.

A edição de 2026 reforça o protagonismo da Maratona Internacional de João Pessoa no cenário esportivo brasileiro. Além de manter o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o reconhecimento da World Athletics, a prova passou a integrar o circuito Brasil Gigante, que reúne algumas das principais maratonas do País.

Para o secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) e diretor-geral da prova, Juliano Sucupira, o crescimento da competição amplia a projeção de João Pessoa no esporte nacional e também impulsiona o turismo. “A Maratona faz parte de eventos de dimensão nacional, no Brasil Gigante, sendo uma das cinco melhores maratonas do País. Este ano, temos representantes de todos os estados brasileiros e atletas internacionais também, o que fortalece o esporte e o turismo na cidade, pois temos uma previsão de cinco mil turistas na cidade somente por conta desse evento”, ressaltou.

Tecnologia é aliada – Além dos mapas, a organização disponibiliza, pela primeira vez, um sistema de rastreamento em tempo real, permitindo que familiares, amigos e o público acompanhem o desempenho dos atletas durante toda a prova. O recurso está disponível no portal oficial da competição (https://www.maratonainternacionaldejoaopessoa.com/), que também reúne regulamento, programação, orientações aos participantes e demais informações do evento.

Segurança garantida – Ao longo das provas, os corredores contaram com uma estrutura preparada para garantir segurança e suporte durante todo o percurso. A organização disponibilizou postos de hidratação, arbitragem oficial, equipes de apoio e atendimento médico especializado. Pelo sexto ano consecutivo, a equipe da Medicina Extrema foi responsável pela assistência aos participantes, atuando na arena e em pontos estratégicos do trajeto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) também está atuando com 43 profissionais envolvidos nos dois dias de competição, visando garantir uma assistência no atendimento de urgência e emergência aos atletas.

Resultados – Nas provas de 10 km e 21 km, os atletas protagonizaram disputas acirradas e confirmaram o alto nível técnico da competição.

Nos 10 km feminino, o lugar mais alto do pódio ficou com Daiana Justino dos Santos, que completou o percurso em 37min40s. A segunda colocação foi conquistada por Laís Dias da Silva, com o tempo de 38min21s, enquanto Mirela Saturnino de Andrade garantiu o terceiro lugar ao cruzar a linha de chegada em 38min33s. Joelma Pereira de Andrade e Iasmim Raiza completam o pódio.

Entre os homens, Edimar Ferreira de Lira Souza foi o campeão dos 10 km ao concluir a prova em 30min35s. Juliano de Araújo ficou com a segunda colocação, registrando 31min03s, seguido por Marcos Pereira, terceiro colocado, também com 31min03s. Joilson Bernardo e Lucas Soares fecham os ganhadores.

Na meia maratona (21 km), Anastacia Rocha Pereira conquistou a vitória no feminino com o tempo de 1h19min57s. Raimunda Jesus dos Santos Lima terminou em segundo lugar, com 1h23min41s, e Vaniclea Moura dos Santos completou o pódio ao finalizar a prova em 1h24min56s. Também subiram ao pódio Marina Gomes e Fernanda da Silva.

No masculino, João Marcos Santos Ferreira venceu a disputa dos 21 km ao completar o percurso em 1h06min29s. Justino Pedro da Silva ficou em segundo lugar, com 1h06min38s, enquanto Silvan dos Santos assegurou a terceira posição ao concluir a prova em 1h09min39s. André Nascimento e Dismas Kiplagat fecham o pódio masculino.

A competição distribuirá mais de R$ 128 mil em premiações, contemplando atletas das categorias Elite, Geral, Faixa Etária, Pessoas com Deficiência (PCD), equipes, assessorias esportivas e corredores naturais de João Pessoa, conforme o regulamento.