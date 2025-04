Homem é preso suspeito de matar namorada, em João Pessoa

Central de Polícia de João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco. Reprodução/TV Cabo Branco

Foi preso, nesta segunda-feira (7), em João Pessoa, um homem suspeito de ter matado namorada no dia 28 de março. O suspeito, identificado como Douglas Gomes da Silva, inicialmente, declarou que a mulher havia atirado em si mesma, mas, após o avanço das investigações, a Polícia Civil identificou indícios de feminicídio.

A vítima, identificada como Adriele Pessoa de Santanna, de 26 anos, foi encontrada morta no dia 28 de março, dentro de um veículo, no bairro do Bessa, com um tiro de arma de fogo na cabeça. Ela estava com o namorado e veio de Recife, Pernambuco, passar o fim de semana com ele em João Pessoa.

O namorado da vítima e suspeito do caso, no dia do crime, reatou à Polícia Militar que ela pegou a arma dele e atirou em si mesma, após uma discussão. No entanto, a Polícia Civil reuniu elementos que contestam essa versão.

Ainda no dia do crime, o homem foi preso e encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o Presídio do Róger, por porte ilegal de arma. Após as investigações da Polícia Civil, o suspeito permanece detido no Presídio do Róger.