Douglas Santos pode ser campeão russo pelo Zenit neste domingo

O lateral-esquerdo Douglas Santos pode, mais uma vez, faturar o título do Campeonato Russo pelo Zenit. Neste domingo (17), a equipe do paraibano entra em campo pela última rodada do certame dependendo apenas de suas forças para retomar a hegemonia nacional, após ficar com o vice na temporada passada.

Douglas Santos em ação pelo Zenit. (Foto: Divulgação/Redes sociais)

Com 65 pontos na tabela de classificação, o Zenit só precisa de uma vitória no jogo contra o Rostov, às 12h, fora de casa. Em caso de empate ou derrota, terá que secar o vice-líder Krasnodar, que recebe o Orenburg no mesmo horário.

Hoje capitão e um dos principais atletas do Zenit, Douglas Santos pode faturar o título do Campeonato Russo pela sexta vez. Ele faturou os troféus nas temporadas 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 e 2023–24.

Na atual temporada, o lateral-esquerdo entrou em campo em 22 dos 29 jogos do time na Liga, contribuindo com um gol.

Além de Douglas Santos, vale lembrar que o time também conta com outros brasileiros no elenco, como o zagueiro Nino e o volante Wendel, que jogavam no Fluminense, o meia Jhon Jhon, ex-Bragantino, além dos atacantes Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Pedrinho e Gustavo Mantuam, ambos ex-Corinthians.

Convocação para a Copa do Mundo

Além do título russo, o paraibano pode alcançar outro feito na segunda-feira (18). Douglas Santos deve ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a defender o Brasil na Copa do Mundo 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Douglas Santos durante Brasil x Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. (Foto: Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

O paraibano foi anunciado na pré-lista de 55 nomes que foi divulgada nos últimos dias. Agora, ele vive a expectativa de estar no anúncio oficial, que terá 26 nomes. O também paraibano Matheus Cunha é outro que deve aparecer na convocação final para o Mundial que começa em junho.

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