Semob-JP define planos operacionais para a 6ª Maratona Internacional de João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) definiu os planos de segurança viária para a 6ª Maratona Internacional de João Pessoa, com provas neste sábado (1º) e domingo (2), em comemoração aos 441 anos da Capital paraibana.

A Semob-JP escalou 100 agentes de mobilidade urbana, que serão distribuídos estrategicamente em todo o percurso das corridas para garantir a proteção dos atletas e espectadores e assegurar a fluidez do tráfego de veículos. Todos os trechos de passagem dos atletas estará sinalizado e monitorado de perto por agentes de mobilidade por câmeras, pontos fixos e em viaturas.

O superintendente de mobilidade de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a importância do trabalho da autarquia para a realização destes eventos que celebram o aniversário da cidade. “Conforme todos os anos, preparamos com muito cuidado os planos de trânsito. Nossas equipes estarão a postos com bastante antecedência para garantir o êxito e a tranquilidade deste grande evento internacional, em comemoração ao aniversário da nossa Capital, que completa 441 anos. Pedimos aos condutores de veículos que fiquem atentos aos comandos dos nossos agentes e observem a sinalização com cuidado”, destacou o gestor.

Prova do sábado – A partir das 16h do sábado (1º), os maratonistas partirão do Centro de Convenções, seguindo pela PB-008 (Penha e Seixas), depois as avenidas Panorâmica e Cabo Branco (, com retorno próximo ao Hotel Litoral, de onde farão o trajeto inverso até a chegada no Centro de Convenções, com previsão de encerramento às 18h. O tráfego de veículos nos trechos da corrida será compartilhada com os maratonistas, onde os veículos deverão transitar em velocidade reduzida pela faixa da direita, enquanto os atletas utilizarão a faixa da esquerda.

Prova do domingo – No domingo (2), a partir das 4h, com largada e chegada no Centro de Convenções, os atletas percorrerão a PB-008 (Penha e Seixas), as avenidas Panorâmica Altiplano, Cabo Branco, Almirante Tamandaré, João Maurício, Argemiro de Figueiredo, Arthur Monteiro Paiva e Afonso Pena e Avenida Oceano Atlântico, no bairro de Intermares, em Cabedelo. Igualmente à Meia Maratona, os atletas seguirão na pista da esquerda e os veículos na pista da direita. Por ser compartilhado, os veículos deverão trafegar com velocidade reduzida.