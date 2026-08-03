PB é décimo estado com maior número de inscritos

Reprodução/Fies

O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 registrou 127.175 inscritos. A chamada regular foi divulgada nesta quinta-feira (30).

Os candidatos selecionados têm desta sexta-feira (31) até a terça-feira (4) para complementar as informações no site do programa. Ao todo, foram realizadas 315.431 inscrições, já que cada estudante pôde escolher até três opções de curso.

Medicina ficou em primeiro lugar entre os cursos mais procurados. A lista segue com direito em segundo, psicologia em terceiro, enfermagem em quarto e odontologia em quinto. Em recortes regionais, a Paraíba teve 4.475 inscritos, sendo o 10º estado com mais candidatos no Brasil e o 5º do Nordeste.

As mulheres representam 67,5% dos participantes desta edição, com 85.867 candidatas. Já os homens correspondem a 32,5%, com 41.308 inscritos.

Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, o equivalente a cerca de 57% do total. As mulheres autodeclaradas pretas e pardas correspondem a 55,5% do público feminino. Entre os homens, esse percentual chega a 60,5%.

O processo seletivo também registrou a participação de 666 candidatos indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência.