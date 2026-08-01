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Homem é condenado a mais de 30 anos por feminicídio em Piancó

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Divulgação/Tribunal de Justiça da Paraíba

Um homem identificado como Francisco Bonifácio Félix foi condenado a mais de 32 anos de prisão pelo feminicídio de Maria José Felipe de Sousa, com quem era casado na época do crime. O julgamento pelo Tribunal do Júri aconteceu na quinta-feira (30), em Piancó, no Sertão da Paraíba.

Na sentença, o magistrado destacou a gravidade das circunstâncias do crime e o impacto psicológico causado à criança. Segundo a decisão, o filho terá como uma das últimas lembranças da mãe a cena do feminicídio. Por esse motivo, foi aplicado o aumento de pena na fração de metade.

Além da condenação criminal, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e fixou indenização mínima de R$ 100 mil por danos morais e materiais. O valor deverá ser pago pelo réu aos herdeiros da vítima.

Relembre o caso

O feminicídio aconteceu na noite de 9 de abril de 2022, por volta das 21h40, no imóvel onde a família morava, no Centro de Piancó.

Segundo a denúncia do MPPB, o casal começou uma discussão motivada por desentendimentos anteriores. Durante a briga, Francisco pegou uma faca e atacou Maria José dentro da residência.

A mulher ainda tentou sair do imóvel com o filho do casal nos braços, na tentativa de se proteger, mas caiu alguns metros depois. Ela morreu antes de receber atendimento médico.

Francisco foi preso logo após o crime e permaneceu detido até o julgamento.

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