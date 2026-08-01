Centro Cultural de Mangabeira amplia programação e inicia segundo semestre com 11 cursos

As aulas do segundo semestre no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena começam na próxima segunda-feira (3), com a oferta de 11 cursos gratuitos para crianças, jovens e adultos. Com uma programação voltada às áreas de arte, cultura e tecnologia, o espaço traz como novidade o curso de Produção Cultural, ampliando as oportunidades de qualificação para quem deseja atuar na cadeia produtiva da cultura.

Com as matrículas prorrogadas até o dia 17 de julho, o Centro Cultural de Mangabeira ofereceu, para o segundo semestre, 875 vagas distribuídas em 32 turmas nas diferentes modalidades. Desse total, 550 vagas foram destinadas ao preenchimento imediato, enquanto outras 325 integram o cadastro de reserva.

De acordo com o diretor do Centro Cultural, Júnior Mangabeira, caso algum aluno que tenha efetivado a matrícula não compareça aos primeiros dias de aula, os candidatos que estão na lista de espera serão convocados para ocupar as vagas disponíveis. Já aqueles que ainda desejam ingressar em um dos cursos oferecidos pelo Centro Cultural, ainda há possibilidade de matrícula, uma vez que algumas turmas possuem vagas remanescentes. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp do espaço (83 99647-2554) para consultar a disponibilidade e realizar a inscrição.

“A novidade da grade neste semestre é o curso de Produção Cultural, oferecido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Diferentemente das demais modalidades, essa formação teve início antecipado e já está na terceira semana de aulas, em razão da carga horária diferenciada. Os demais cursos, que começam no dia 3 de agosto, seguem até a primeira semana de dezembro”, explica Júnior Mangabeira.

Confira abaixo os cursos oferecidos para o segundo semestre de 2026:

Artes visuais: níveis básico, intermediário e de extensão;

níveis básico, intermediário e de extensão; Cavaquinho: níveis básico e avançado;

níveis básico e avançado; Percussão popular : níveis básico;

: níveis básico; Produção cultural: geral;

geral; Danças populares: geral;

geral; Teclado: geral;

geral; Violão: geral;

geral; Fotografia: nível intermediário;

nível intermediário; Informática: nível básico;

nível básico; Mágica e ilusionismo: nível básico;

nível básico; Oficina de informática para a melhor idade: 50 anos ou mais.

Além dessas modalidades, a programação também inclui a formação do Grupo de Teatro Tenente Lucena, voltado para jovens e adultos de 15 a 40 anos. Com atividades de criação cênica, jogos teatrais, construção de personagens e montagem de espetáculos, a iniciativa busca proporcionar aos participantes uma vivência prática das artes cênicas, estimulando a criatividade, a expressão e o desenvolvimento artístico.

Serviço – Mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), o Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena é um dos principais equipamentos públicos voltados à formação artística e cultural da Capital. O espaço oferece cursos, oficinas e atividades gratuitas que promovem o acesso à cultura, incentivam o desenvolvimento de talentos e contribuem para a qualificação de crianças, jovens e adultos em diferentes linguagens artísticas e áreas da economia criativa. O Centro está localizado na Avenida Josefa Taveira, nº 1.777, no bairro de Mangabeira.