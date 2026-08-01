Por MRNews



Isis Valverde revela reação após comer alimento contaminado com ‘veneno’ e faz apelo a restaurantes

A atriz Isis Valverde voltou a falar publicamente sobre os desafios de conviver com a doença celíaca. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, ela contou que passou mal após consumir um alimento comprado fora de casa e aproveitou para fazer um importante alerta sobre os cuidados necessários com pessoas que possuem restrições alimentares.

Segundo a artista, a suspeita é de que a refeição tenha sido contaminada com glúten, desencadeando uma forte reação no organismo.

Atriz relata mal-estar após refeição

Nos stories publicados em seu perfil, Isis explicou que enfrentou um dia difícil depois de pedir comida em um estabelecimento.

Ela contou que acordou com diversos sintomas e acredita que o alimento ingerido continha glúten ou sofreu contaminação cruzada durante o preparo.

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“Passei muito mal”, relatou a atriz ao descrever a situação, destacando que comer fora de casa tem se tornado um desafio cada vez maior para quem convive com a doença.

Doença celíaca exige cuidados rigorosos

A doença celíaca é uma condição autoimune em que o organismo reage ao glúten, proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio.

Mesmo pequenas quantidades da substância podem provocar sintomas importantes em pessoas diagnosticadas com a doença, além de causar inflamação no intestino e comprometer a absorção de nutrientes.

Por esse motivo, além de evitar alimentos que contenham glúten, muitos pacientes precisam redobrar a atenção com a chamada contaminação cruzada, quando alimentos sem glúten entram em contato com utensílios ou superfícies utilizados na preparação de produtos que contêm a proteína.

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Alegria ao encontrar opções sem glúten

Apesar do episódio, Isis também compartilhou um momento positivo durante sua viagem.

Ao chegar ao aeroporto, ela encontrou uma loja especializada em produtos sem glúten e contou que ficou emocionada com a variedade disponível.

Segundo a atriz, ver doces, lanches e outros alimentos próprios para celíacos trouxe uma sensação de alívio, já que encontrar opções seguras nem sempre é uma tarefa fácil.

Apelo aos restaurantes e comerciantes

Durante o desabafo, Isis aproveitou para pedir mais atenção por parte dos estabelecimentos comerciais.

Ela defendeu que restaurantes, padarias, cafeterias e lojas passem a informar de forma mais clara os ingredientes utilizados em cada produto e identifiquem corretamente alimentos que possam conter alérgenos.

Para a atriz, essa transparência é essencial não apenas para pessoas com doença celíaca, mas também para consumidores que convivem com diferentes tipos de alergias e intolerâncias alimentares.

Informação pode evitar problemas de saúde

Isis ressaltou que muitas pessoas deixam de consumir determinados alimentos simplesmente por não saberem exatamente quais ingredientes foram utilizados no preparo.

Segundo ela, a falta de informações limita a rotina de quem precisa seguir dietas restritivas e pode colocar a saúde dessas pessoas em risco.

O relato da atriz repercutiu entre seguidores e reacendeu a discussão sobre a importância da identificação correta de ingredientes nos estabelecimentos comerciais, uma medida que pode oferecer mais segurança para milhões de brasileiros que convivem diariamente com alergias alimentares e doenças como a celíaca.