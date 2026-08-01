Festa das Neves conta com esquema integrado de segurança para garantir tranquilidade ao público

A abertura da programação da Festa das Neves, que celebra os 441 anos de João Pessoa, contou com um amplo esquema integrado de segurança para garantir a tranquilidade do público durante as festividades. A operação reúne a Guarda Civil Metropolitana (GCM), as forças estaduais de segurança e demais órgãos parceiros, atuando de forma coordenada em toda a área do evento.

A Guarda Civil Metropolitana mobilizou um efetivo superior a 100 guardas-civis metropolitanos, distribuídos em equipes de policiamento preventivo, patrulhamento motorizado, viaturas operacionais e o ônibus de videomonitoramento, que amplia a capacidade de observação em tempo real e auxilia na tomada de decisões durante a operação. O esquema de segurança também conta com as câmeras do sistema Smart City.

O trabalho da GCM é realizado de forma integrada com as demais forças de segurança, fortalecendo o monitoramento, a prevenção de ocorrências e a pronta resposta em caso de necessidade. A atuação conjunta tem como objetivo garantir que moradores, turistas e visitantes possam acompanhar a programação religiosa e cultural da Festa das Neves com segurança e tranquilidade.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida, a integração entre as instituições é fundamental para o sucesso da operação.

“A Festa das Neves é uma das celebrações mais importantes da nossa cidade. Trabalhamos com planejamento e integração entre as forças de segurança para oferecer à população um ambiente seguro, organizado e acolhedor, permitindo que todos aproveitem esse momento com tranquilidade”.

Além do policiamento ostensivo e preventivo, o esquema de segurança conta com monitoramento permanente dos espaços de maior circulação de pessoas, reforçando a capacidade de prevenção e resposta durante toda a programação.

A operação seguirá durante os próximos dias de evento, reafirmando o compromisso da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), em promover uma festa segura e organizada para celebrar mais um aniversário da Capital paraibana.