Manometria Anorretal

Hospital Santa Isabel passa a oferecer a usuários da rede municipal novo exame pioneiro no SUS

29/04/2023 | 17:00 | 140

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, deu início as atividades do novo Centro de Fisiologia Anorretal e passa a oferecer um novo serviço, pioneiro no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) na Paraíba, que é a realização do exame de Manometria Anorretal Computadorizada.

O Centro de Fisiologia Anorretal é uma iniciativa do Serviço de Coloproctologia do Hospital Santa Isabel e será coordenado pela médica coloproctologista Martina Pimenta, que realizará os exames auxiliada pela enfermeira Andréia Carla Almeida.

A instalação do centro de realização de exame especializado atende uma antiga necessidade dos usuários do SUS de terem ferramentas apropriadas para o diagnóstico de frequentes doenças funcionais, como a Constipação Intestinal e a Incontinência Fecal.

O primeiro exame especializado de Manometria Anorretal Computadorizada foi realizado esta semana, com a participação da médica coloproctologista Shirlane Frutuoso, que coordena a Residência Médica do Serviço de Proctologia do Hospital Santa Isabel.

“O exame de Manometria Anorretal Computadorizada também contribui sobremaneira ampliando a segurança, direcionando as escolhas terapêuticas e prevendo resultados cirúrgicos de diversas doenças anorretais como Fissuras Anais, Fístulas Anais e Reconstrução de Trânsito Intestinal, entre outros”, disse Shirlane Frutuoso.

Segundo a médica, o exame é simples, dura em média 10 minutos e é feito sem anestesia, onde um cateter é introduzido via retal no ânus e ele faz um registro da atividade muscular e nervosa da região anorretal.

Terão acesso ao serviço os usuários da rede municipal de saúde encaminhados pela regulação, após passarem pelas unidades de saúde da família (USFs).