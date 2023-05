Praça Rio Branco

Multi-instrumentista Helton Souza apresenta chorinho e samba raiz no Sabadinho Bom

11/05/2023 | 20:00 | 56

O Sabadinho Bom deste final de semana, 13 de maio, vai ter chorinho e também samba raiz com o multi-instrumentista Helton Souza e convidados. Promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o evento, que é gratuito, acontece na Praça Rio Branco, centro da cidade, a partir do meio dia.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que é sempre um contentamento promover o Sabadinho Bom, sobretudo, pelo perfil dos músicos que se apresentam. Ele afirmou ainda que a Fundação sempre foca nos artistas locais. “Temos o Helton que vai trazer uma série de convidados. Ele vem do Roger e agrega um conjunto grande de pessoas que vivem ali no centro da música popular brasileira. O Sabadinho Bom é um evento nosso que está totalmente cristalizado e promovemos com o maior carinho e dedicação”, disse.

“Tenho o prazer de me apresentar novamente no Sabadinho Bom trazendo uma seleção de chorinhos, alguns clássicos do choro, convidando alguns amigos para fazer um som comigo e resgatando também a minha filosofia de multi-instrumentista, tocando cavaquinho, banjo, instrumentos de percussão como pandeiro”, comenta Helton Souza.

Para acompanhar o músico, foram escalados Fernando Moura, no cavaquinho; Ivo Limeira, no violão sete cordas; Ryann Souza, filho de Helton, no cavaquinho; Jeferson Pereira e Gilmar Maryton, na percussão. O público também vai curtir momentos exclusivamente de cavaquinho, com os músicos solando e improvisando. “Vai ser um Sabadinho bem original como o povo gosta de ver”, promete.

No repertório, eles vão tocar alguns clássicos do choro como Brasileirinho, Pedacinho do Céu e Delicado. Além destes, algumas canções que estão sendo adaptadas ao samba de raiz para agradar ao público, envolvendo, por exemplo, clássicos de Cartola.

“A minha expectativa é enorme. Estou muito ansioso, porque o palco do Sabadinho foi um dos primeiros em que eu pisei quando comecei meu projeto solo. Eu era músico e fazia freelancer com muitas bandas e quando coloquei o projeto Helton Souza nas ruas, o Sabadinho foi o primeiro que me acolheu”, recorda.

Morador do bairro do Roger, Helton Souza diz que é conhecido por todo o público da região e garante que é uma emoção imensa estar no palco do Sabadinho mais uma vez. O músico convida o público a comparecer ao evento e diz que esta é uma proposta de música boa. “Aproveitem, curtam, porque todos os sábados têm esse momento maravilhoso e eu fui agraciado por fazer agora. Convido a todos com todo amor do mundo”, completa o músico.