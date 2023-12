O Natal começa a dar sinais nos últimos meses do ano. Mas é em dezembro que o clima natalino toma conta dos quatro cantos do mundo. Tudo se torna motivo para estar com quem se ama, inclusive a decoração do lar. Mas muitas vezes os itens costumam ficar um pouco caros no fim do ano. Por isso, esta reportagem traz dicas de como fazer um Natal barato e simples.

Como fazer decoração de Natal simples e barata

Para fazer uma decoração de Natal simples e barata, esta reportagem vai dar dicas de como fazer guirlanda de Natal fácil e barata, de como produzir uma árvore de Natal fácil de fazer, enfeites de Natal simples e baratos, como fazer presépio de Natal, como fazer uma ceia de Natal simples e barata, lista de natal simples e barata, como decorar a mesa, como fazer sobremesa e biscoito, cesta e cartão.

Guirlanda de Natal fácil e barata

Quem quer arrasar na decoração de casa no fim do ano pode montar uma guirlanda de Natal fácil e barata gastando quase nada e aproveitando o que a natureza oferece. O perfil @agatamalfatti ensina como fazer o acessório usando folhas que caíram das plantas.

Primeiro, é necessário cortar um círculo de papelão. Para isso, um prato de jantar pode ser usado como molde. Depois é colocar as folhas com cola quente, de modo que a guirlanda fique bem cheia, e finalizar com um laço.

Árvore de Natal fácil de fazer

A árvore de Natal é um dos ícones dessa época do ano. Tem gente que acha que quanto mais robusto, mais bonito esse acessório fica. Por outro lado, tem quem aprecie uma montagem mais minimalista. De toda forma, ela costuma custar caro. Mas o que nem todo mundo sabe é que é possível montá-la com apenas três itens e bastante praticidade.

Uma árvore de Natal fácil de fazer precisa de três elementos:

Pisca pisca

Pregos

Uma estrela para o topo

A primeira coisa a se fazer é marcar na parede pontos paralelos no formato de zigue-zague. Depois, você fixar os pregos nas marcações. Em seguida, encaixar o pisca pisca nos pregos e colocar a estrela no topo da árvore. Por fim, é só aproveitar as luzes de um Natal barato.

Veja o passo a passo no vídeo publicado no perfil @conectacontuhogar.

Enfeites de Natal simples e baratos

Não há exageros quando se fala de Natal. Na árvore, espalhados pela casa ou até para presentear alguém querido, os enfeites natalinos também dão um toque especial para festa.

No perfil @anapaulamerigo há uma super dicas de como fazer enfeites de Natal simples e baratos. Um deles precisa apenas de dois itens:

Arame ou limpador de cachimbo;

Miçangas em formato de bola e nas cores branco e vermelho.

Basta torcer as pontas do arame, encaixar as miçangas nele e depois deixá-lo no formato de bengala. Depois de feitas, as bengalinhas podem enfeitar ou servir de chaveiro.

Como fazer uma ceia de Natal simples e barata

O primeiro passo para aprender como fazer uma ceia de Natal simples e barata é um bom planejamento, que teve conter a quantidade de pessoas que vão participar desse momento e os pratos que serão servidos.

Mas como a ceia natalina é bem mais que um jantar, abaixo você confere como fazer a lista das receitas, como decorar a mesa e uma receita de sobremesa fácil junto a de biscoitos natalinos.

Lista de ceia de Natal simples e barata

É possível montar uma lista de ceia de Natal simples e barata. Para economizar, é interessante apostar em pratos que geralmente são usados no dia a dia. Mas para o jantar natalino eles devem estar repaginados com alguns toques especiais dessa época do ano.

A ceia de Natal pode ser dividida em três etapas: entrada, prato principal e proteína.

A entrada pode ser uma salada tropical com a mistura de hortaliças e frutas. Mas também pode ser um salpicão com frango, queijo, verduras e frutas.

Já o prato principal deve ter uma proteína com a cara do Natal, podendo ser um peru ou chester assado. Mas se o preço cobrado por essas aves natalinas não couber no bolso, elas podem ser substituídas por frango assado no forno com batatas. O pernil também é uma ótima alternativa.

Os acompanhamentos do prato principal podem ser arroz incrementado com uvas passas e castanhas e também farofas no sabor que os convidados mais gostarem.

Por fim, existem várias possibilidades de sobremesas, a exemplo de rabanadas, o famoso “pavê ou pacumê”, pudim e frutas frescas.

Para beber, o anfitrião pode optar por suco, vinho ou refrigerante. Já a água é algo que sempre deve estar disponível.

Veja abaixo a lista de ceia de Natal simples e barata:

Salada ou salpicão

Frango assado com batatas

Arroz com uvas passas e castanhas

Farofa de bacon ou banana

Pudim e de leite ou frutas frescas

Como decorar a mesa de Natal

A mesa natalina costuma encher os olhos não só pela comida, mas também pela forma com que está posta e decorada. A dica da desingner natalina Luanny Leal é investir na compra e uso de peças atemporais, que possam ser utilizadas durante ocasiões do ano inteiro.

Na montagem da mesa, podem ficar sousplats, louças como pratos e taças, e guardanapos. As cores dependem do gosto do anfitrião. Mas podem variar de tons mais clássicos, como o bege, e mais típicos da época, como verde e vermelho. Confira mais dicas no JPB2 da TV Paraíba.

Sobremesa fácil para o Natal

O pavê é uma excelente opção de sobremesa fácil para o Natal. Nesta reportagem você vai aprender uma receita a base de biscoito e doce de leite. O prato, que tem poucos ingredientes e é prático de montar, é ensinado pela chef Ana Clóris.

Ingredientes:

2 xícaras de cream cheese

Meia xícara de açúcar refinado

1 quarto de xícara de manteiga

1 xícara de creme de leite (para fazer um chantily)

1 pacote de bolacha maria ou maisena

1 lata de doce de leite

Como fazer:

Misture, na batedeira, a manteiga e o açúcar;

Quando a mistura estiver homogênea, acrescente o cream cheese e bata mais um pouco;

Reserve o creme e use a batedeira para preparar o chantilly;

Bata o creme de leite até que ele fique firme;

Com chantilly pronto, misture ao creme, aos poucos, usando uma espátula.

Montagem da sobremesa:

Monte a sobremesa usando o creme, o doce de leite e as bolachas umedecidas no leite;

Comece com uma camada de creme, depois do biscoito e do doce de leite;

Repita o processo e leve o pavê para geladeira;

Depois de algumas horas refrigerando, é hora de servir.

Biscoito de Natal simples e fácil

Outra comida é uma estrela na noite da véspera de Natal ou na manhã do feriado é o biscoito amanteigado em formato de personagens natalinos. A receita é de Priscilla Pereira.

Confira abaixo uma receita de biscoito de Natal simples e fácil:

Ingredientes:

1 xícara e meia de manteiga sem sal

1 xícara e meia de açúcar refinado

1 ovo

1 colher de sopa de extrato de baunilha

3 xícaras de farinha de trigo sem fermento

Como fazer:

O primeiro passo é aquecer o forno;

Depois, é necessário bater a manteiga, o ovo e a baunilha;

O terceiro passo é juntar o que já foi batido com a farinha de trigo e bater tudo junto até a massa ficar durinha;

Em seguida, é preciso deixar a massa descansando por 20 minutos;

Depois, é só cortar a massa no formato de bonequinhos natalinos e colocar em uma forma pra assar a 180º C por 15 minutos.

Para decorar, basta fazer um glacê misturando meia xícara de pó para glacê com meia xícara de água e corante em gel. Por fim, é só enfeitar os biscoitinhos.

Como fazer cesta de Natal barata

Um hábito muito comum no período natalino é o de presentear. São muitas as opções de presentes para os mais variados gostos e bolsos.

Esta reportagem traz um passo a passo de como fazer cesta de Natal barata.

A primeira coisa é ser feita é escolher os produtos que vão fazer parte da cesta. A nossa indicação é colocar os seguintes itens:

Panetone em tamanho tradicional ou mini

Uma garrafa de suco de uva de 1 litro

Uma caixa de chocolates

Além dos produtos, também é importante providenciar a cesta (que pode ser de palha ou de um papel mais firme), um saco plástico próprio para envolver os itens e um laço para arrematar tudo.

Como fazer cartão de Natal fácil

Escrever mensagens também é um modo de demonstrar carinho na época do Natal. A youtuber Dany Martines ensina como fazer cartão de Natal fácil. Veja abaixo o passo: