Vereador da Paraíba que admitiu bater em mulher em sessão ‘é cancelado’ e será alvo de investigação

O vereador de Piancó, Pedro Aureliano (Cidadania-PB), foi parar nos sites dos principais jornais do país, nesta sexta-feira.

Ficou famoso da pior maneira, admitindo, para todo o Brasil que “bate em mulher” e ameaçando um colega numa sessão da Câmara da cidade, que fica a 390 km de João Pessoa.

A fala aconteceu em meio a uma votação e enquanto discutia com Antônio Wallace Militão (PP-PB).

“Tem, tem muito caráter. Todo mundo conhece qual é o seu caráter. Bateu numa mulher”, disse Militão.

Aureliano responde:

Eu bato e bato em você também. Então, venha para cá”, quando o clima esquenta, sendo necessária a suspensão da sessão.

Por causa da repercussão, o presidente da Câmara de Vereadores, Edgar Valdevino, emitiu nota nas redes sociais. No documento, diz que a Casa foi palco de um episódio lamentável envolvendo agressões e uma confissão terrível de violência contra à mulher.

Disse que era necessário esclarecer que o Poder Legislativo municipal repudia a atitude praticada pelo vereador Pedro Aureliano, quando da confirmação de prática de violência contra à mulher.

Reforçou também que a Câmara não apoia esse tipo de postura e da mesma forma, coloca o Legislativo à disposição de todas as mulheres na luta pela garantia dos seus direitos.

Esses episódios ensejaram em desdobramentos graves, onde já determinei ao Conselho de Ética a apuração das ocorrências contra as mulheres, bem como, em face de ameaça a outro colega dentro desta casa, em total desacordo com as regras de boa convivência e decoro parlamentar”, afirmou.

O presidente garantiu que a Câmara não deixará impune situações “como estas e estaremos, como sempre estivemos, em defesa das garantias das mulheres e do nosso povo”.

Nos comentários das publicações que mostram a fala do parlamentar, ele é bastante criticado e, apesar de não ser uma celebridade, vive uma espécie de cancelamento virtual.

Confira nota:

Debate

A fala e as ameaças aconteceram quando os vereadores debatiam sobre a possibilidade de conceder uma moção de aplausos ao ex-diretor do Hospital Regional de Piancó.

A secretária estadual da Mulher e da Diversidade Lídia Moura afirmou que é um caso muito grave porque a violência para contra a coletividade. “Não é contra uma mulher especificamente. Muito triste ver um homem falar isso em uma sessão legislativa”, disse ao jornal o GLOBO.

Agressão à jornalista

Depois do episódio, a jornalista e secretaria da Mulher de João Pessoa, Nena Martins, disse, em entrevista a rádio BandNews de João Pessoa, na manhã desta sexta-feira (08), que já foi vítima do parlamentar, em fato ocorrido em 1994.

“Eu estava como radialista na cidade do Piancó (…) Em um sábado, eu fui apresentar o programa com a presença de alguns vereadores no estúdio. E um ouvinte ligou para o programa denunciando o agressor, dizendo que ele estava cometendo um erro, um crime, na cidade (…) Terminou o programa e eu fui para o hotel em que eu residia na cidade. Ele estava me aguardando, com outra pessoa. Percebi que ele estava muito embriagado, e ele ficou me agredindo com palavras, muito agressivo, e se aproximou. Ele veio bater com os papéis na minha cara, dizendo assim: ‘Leve esses documentos e mostra para quem estava no estúdio que eu não cometi esse erro”, relatou, na entrevista.

Nena Martins disse que caiu e cortou o braço. Segundo ela, o vereador seguiu tentando agredi-la com chutes. Nena lembrou ter conseguido deixar o local e feito um boletim de ocorrência.

Pedro Aureliano foi posteriormente condenado ao pagamento de cestas básicas pelo episódio, segundo ela.

Não conseguimos contato com o vereador o parlamentar para comentar a nota da Câmara, falar sobre a admissão de agressões e para comentar declarações da secretária da Mulher de João Pessoa, Nena Martins.

Repercussão na política

Em nota, a senador Daniella Ribeiro (PSD) manifestou repúdio as palavras proferidas pelo vereador de Piancó e se solidarizou com à jornalista Nena Martins, que afirmou ter sido vítima do parlamentar.

A fala do vereador, que ganhou grande repercussão com vídeo nas redes sociais, deve ser combatida e rechaçada. Violência contra a mulher é crime, e deve ser punido com base na legislação penal e na Lei Maria da Penha. Não podemos, nem aceitaremos, a banalização de uma fala dessa, que causa indignação, revolta e, certamente, medo”, afirmou. Confira nota de repúdio na íntegra

Em tempos de união de forças para o combate à violência contra a mulher, que, infelizmente, tem números assustadores no nosso país (no ano passado, uma mulher foi morta a cada seis horas no Brasil), repudio total e integralmente as palavras proferidas pelo vereador de Piancó, Pedro Aureliano, durante sessão na Câmara Municipal da cidade, quando afirmou que, sim, bate em mulher. Em seguida ameaçou bater também no colega vereador que o acusou de ser agressor de mulheres.

A fala do vereador, que ganhou grande repercussão com vídeo nas redes sociais, deve ser combatida e rechaçada. Violência contra a mulher é crime, e deve ser punido com base na legislação penal e na Lei Maria da Penha. Não podemos, nem aceitaremos, a banalização de uma fala dessa, que causa indignação, revolta e, certamente, medo.

Uma fala machista e abominável do senhor vereador, que mesmo diante de uma tribuna, e sendo gravado, não se intimidou e admitiu bater em mulheres. Isso não é engraçado, nem pode ser minimizado. Muito menos ser justificado. Bater em mulher, repito, é crime previsto previsto em diversas normas penais.

Ao mesmo tempo que repudio esse episódio, presto minha irrestrita solidariedade à jornalista Nena Martins, secretária de Políticas Públicas para as mulheres de João Pessoa, que, na manhã de hoje, durante um programa de rádio, revelou ter sofrido agressão pelo senhor vereador, quando ela era radialista no ano de 1994, no Sertão.

À Nena e a todas as mulheres, que, porventura, tenham sido vítimas de falas e atitudes covardes de violência por este senhor, minha solidariedade, o meu apoio. A vocês, por vocês, por todas as mulheres deste país, reforço o meu compromisso de continuar lutando pelo fim da violência contra a mulher, em todas as suas formas.

Aproveito para informar que na próxima quarta-feira, 13, no Senado Federal, na Comissão Mista de Orçamento, da qual sou presidente, anunciarei o lançamento do programa *Antes que aconteça*, uma iniciativa inédita, pensada por mim, em parceria com outras mulheres, que prevê o fortalecimento da rede de combate à violência contra a mulher.

Reitero, não nos calaremos. Enquanto uma mulher sofrer violência, essa dor ecoará em todos nós – homens e mulheres, que lutamos pelo fim desse mal que assola a sociedade.

Combateremos com veemência toda fala, atitude e ações como a que, lamentavelmente, vimos ontem na nossa querida Paraíba.

*Daniella Ribeiro – Senadora da República*

Líder da Bancada Feminina no Senado Federal

Presidente da Comissão Mista de Orçamento