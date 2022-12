Nesta quinta-feira

Samu-JP tem plano operacional para atender fiéis no show de ‘Natal de Luz’

28/12/2022 | 10:30 | 16

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência regional João Pessoa (Samu-JP) montou um plano operacional para atender eventuais situações que possam ocorrer no espetáculo ‘Natal de Luz’, que acontecerá nesta quinta-feira (29), às 19h, no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú. O evento contará com shows do Padre Nilson Nunes e outros artistas católicos.

Do início ao fim do evento, estarão no local, em pontos estratégicos, seis veículos do Samu, sendo uma ambulância, quatro motolâncias e um veículo de intervenção rápida e apoio. Atuando nesses veículos estarão nove profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutor socorrista, apoio logístico e coordenação.

O coordenador geral do Samu, Galileu Machado, destacou que o plano operacional do serviço não atrapalha o atendimento aos chamados de rotina, feitos através do número 192. “Sempre criamos um plano de forma que possamos prestar assistência no evento e manter a assistência prestada à população que estiver em outras localidades e possa precisar do Samu. Neste final de ano não seria diferente, os veículos utilizados são os que não entram no circuito normal de atendimento, idêntico ao cronograma dos profissionais, dessa forma, toda a assistência que estaremos ofertando no evento é extra à nossa rotina”.

A ambulância de suporte básico (USB) estará posicionada na Avenida José Américo de Almeida (Beira Rio). Já as motolâncias, atuarão em duplas, estarão localizadas em pontos estratégicos no entorno do palco, assim como o veículo de intervenção rápida e apoio logístico.

Natal de Luz – Além do Padre Nilson, nesta edição o evento contará com a apresentação de Kevin Ndjana, Thiago Brado e Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta.