Bonito recebe novo ônibus escolar com ar-condicionado para transporte de alunos

Na manhã desta quinta-feira (10), a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu um novo ônibus escolar com capacidade para 29 passageiros. O veículo, equipado com ar-condicionado, irá reforçar a frota de transporte escolar do município, garantindo mais conforto e segurança aos alunos da rede pública.

A aquisição foi viabilizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), com apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul e em parceria com o Governo do Estado.

O prefeito Josmail Rodrigues comemorou a chegada do novo veículo, destacando os avanços na infraestrutura da educação no município: “Esse novo ônibus é uma conquista importante para nossa educação. Investir no transporte escolar é garantir que nossos alunos cheguem com segurança e mais conforto até a escola, principalmente nas áreas rurais. Agradeço o apoio da bancada federal e do Governo do Estado por essa parceria que tem dado muitos frutos para Bonito.”

O novo ônibus será incorporado à frota municipal e utilizado no transporte diário de estudantes, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino no município.