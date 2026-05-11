Expoagro expõe ambiente de negócios favorável que garante investimentos em diferentes setores

Por MRNews



O crescimento econômico e social de Mato Grosso do Sul é consolidado com a atuação do Governo do Estado, voltada a garantir ambiente de negócios favorável em diferentes áreas. Em todos os municípios, investimentos diversos garantem geração de emprego e renda para a população sul-mato-grossense, por meio de novos empreendimentos industriais ou na agropecuária.

Em Dourados, a maior cidade do interior do Estado, o governador Eduardo Riedel participou neste sábado (9) da abertura da 60ª Expoagro, uma vitrine do ambiente favorável de negócios.

“Eu ratifico meu compromisso com o setor agropecuário de Mato Grosso do Sul, com a segurança jurídica e competitividade, que é um ambiente de negócio onde possa haver investimentos. E vamos separar o que é garantia jurídica e responsabilidade das pessoas, a necessidade de quem mais precisa”, disse Riedel na abertura da feira.

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Na Expoagro, realizada no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, Riedel se reuniu com prefeitos de municípios da região, produtores rurais, empresários. Antes da abertura da Expoagro o governador visitou às instalações da nova sede da Donana, empresa familiar que completa 43 anos.

A indústria de alimentos sul-mato-grossense exporta para países como Egito, China, Índia, Sirilanca, Argentina e Chile, e possui mais de 2,6 mil clientes ativos. A empresa, que tem cartela comercial de 319 produtos alimentícios, conta com 263 colaboradores diretos, além de representantes comerciais.

“O Estado recebe um grande volume de investimentos de empresas em diversos segmentos. A Donana tem hoje um sistema de produção extremamente moderno. E investe no Estado durante décadas. E isso resulta em oportunidades para as pessoas, crescimento, melhoria da renda. Fico feliz de ver o empreendedor que acredita no Estado”, disse Riedel.

Em seguida, o governador se reuniu com prefeitos da região, além do Sindicato Rural de Dourados. Com representantes da Avimasul (Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul) tratou sobre o desenvolvimento da avicultura regional.

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O setor iniciou 2026 com desempenho positivo, registrando crescimento no abate de frangos e avanço na receita das exportações. No primeiro bimestre de 2026, o abate de frangos em Mato Grosso do Sul somou 30,6 milhões de cabeças, um aumento de 6,97% em relação ao mesmo período de 2025.

No mercado externo, o Estado exportou aproximadamente 28 mil toneladas de carne de frango, gerando receita de US$ 62,8 milhões – com destaque para países como China e Japão, principais destinos da proteína brasileira.

O programa Frango Vida, que incentiva a modernização e biossegurança nas granjas, destinou R$ 66 milhões para a retomada e expansão da atividade; a alta produção de milho no Estado favorece o custo de produção de ração. E a preocupação com a sanidade, com fortes protocolos de biosseguridade com o apoio da Iagro.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS

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