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Fifa encerra parceria histórica após mais de 60 anos

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Com a aproximação da Copa do Mundo, muitos torcedores costumam comprar o tradicional álbum de figurinhas como forma de coleção e entretenimento durante o Mundial. E após mais de 60 anos de parceria, a Fifa anunciou, na última quinta-feira (7), uma mudança histórica no mercado de colecionáveis da competição.

É que a Panini deixará de ser a responsável pelos álbuns da Copa do Mundo, função que passará a ser da Fanatics a partir de 2031.

Álbum da Copa do Mundo 2026. (Foto: Divulgação/Panini)

A Panini produziu os álbuns oficiais do Mundial desde a edição de 1970 e seguirá à frente do projeto até a Copa do Mundo de 2030. A única exceção nesse período aconteceu em 1994, quando a empresa não foi responsável pelo álbum do torneio.

O novo contrato da FIFA com a Fanatics engloba produtos físicos e digitais. A empresa distribuirá mais de 150 milhões de dólares em itens colecionáveis para crianças ao redor do mundo durante a parceria, além de implementar novas experiências para os fãs.

Entre as novidades previstas estão cards autografados com patch de estreia da Topps, que estarão presentes em coleções ligadas à Copa do Mundo.

Plata, Rochet, Sosa e Paquetá são alguns jogadores do Brasileirão que estão no álbum da Copa. (Foto: Reprodução/Gemini)

Enquanto a mudança não entra em vigor, a Panini segue responsável pelo álbum da Copa do Mundo de 2026, lançado no fim de abril. A edição é considerada a maior da história, com 112 páginas e 980 figurinhas, reunindo atletas das 48 seleções participantes do torneio, que terá início em 11 de junho.

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