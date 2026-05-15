Prefeitura abre São João Multicultural 2026 com apresentações de quadrilhas juninas e grupo de xaxado no bairro José Américo

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas da Capital (Liquaju), abriu, na noite deste sábado (9), o São João Multicultural 2026 com apresentações de quadrilhas juninas e grupo de xaxado no bairro José Américo. O projeto ‘Pré-Junino’ é uma iniciativa que funciona como um ‘esquenta’ para os festejos que acontecem no mês de junho, que tanto representam a cultura nordestina. Neste domingo (10), é a vez do bairro Alto do Mateus.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, aproveitou para informar que nos próximos dias lançará os resultados do edital de concessão de apoio às quadrilhas juninas no valor de R$ 790 mil em recursos próprios da gestão municipal, garantindo entre R$ 40 mil e R$ 50 mil para cada. “Vamos investir quase R$ 1 milhão e as quadrilhas vão receber em subvenção direta para ajudar na capacitação delas, recursos esses que se referem ao edital 2026, preparatório para o festival de quadrilhas juninas que a gente realiza na Orla, a partir do dia 10 de junho”, explicou.

A abertura do projeto ‘Pré-Junino’ teve a apresentação do grupo de xaxado ‘Cangaceiras de Lampião’ e das quadrilhas juninas Só Risos, Santo Antônio, Fulô do Cerrado, Botijinha, Flor do Mandacaru e Fazenda Lampião. O projeto Pré-Junino leva 23 grupos para mais de 40 apresentações em diversos bairros de João Pessoa.

O Pré-Junino começou pelo José Américo neste sábado, e dá sequência neste domingo, no bairro Alto do Mateus, a partir das 19h. Por lá, as apresentações acontecem na Rua Luiz Pimentel Batista, vizinho ao Centro da Juventude. Vão se apresentar as juninas Linda Flor do Sertão, Zé Monteiro, Sacode Poeira, Paraíba, Babado de Xita, Pindura Saia e Fogueirinha.

Grande público – A Praça Janduir Carneiro, localizada na Rua Joaquim Farias Barbosa, próximo ao Centro Comunitário do bairro do José Américo, ficou pequena na noite deste sábado para o grande público que compareceu no sentido de acompanhar a apresentação das quadrilhas juninas durante a abertura oficial do Pré-Junino.

“Eu amo festas juninas. Essa ação de levar esses eventos para os bairros se torna muito mais acessível para todos nós. Uma iniciativa muito legal. Ver tudo ao vivo é muito melhor do que assistir pela televisão. Em se tratando do São João de nossa cidade, tenho acompanhado tudo, inclusive as apresentações no Festival de Quadrilhas Juninas no Busto de Tamandaré”, disse Tâmara Freitas de Melo Braz, moradora do José Américo que acompanhou a abertura do Pré-Junino ao lado do esposo Jônatas Lima Braz.

Leilane Alexandre, também residente no bairro do José Américo, não poupou elogios à abertura do Pré-Junino. “É uma diversão incrível para nós moradores. São eventos desse porte que precisamos em nossa comunidade. A Prefeitura de João Pessoa está de parabéns. É uma aproximação da população com o órgão público”, pontuou.

Confira a programação do Pré-Junino para os próximos dias:

Domingo (10)

Rua Luiz Pimentel Batista – Alto do Mateus

Linda Flor do Sertão

Zé Monteiro

Sacode Poeira

Paraíba

Babado de Xita

Pindura Saia

Fogueirinha

Sábado (16)

Centro Cultural Tenente Lucena – Mangabeira

Pó de Serra

Dona Maria

Tico Mia

Fazenda Lampião

Tradição Matuta

Ubando

Domingo (17)

Praça Soares Madruga, ao lado da Igreja Católica – Valentina

Mangue Seco

Linda Flor do Sertão

Só Risos

Botijinha

Tico Mia

Ubando

Sábado (23)

Rua 19 de Março – em frente à Escola Municipal João Coutinho e Ginásio Guarany – Roger

Sucupira

Aconchego

Dona Maria

Tradição Matuta

Sanfona Branca

Lageiro Seco

Domingo (24)

Avenida Carneiro da Cunha – em frente ao Colégio Lidera – Torre

Mangue Seco

Fulô do Cerrado

Zé Monteiro

Pindura Saia

Paraíba

Sábado (30)

Avenida Celerina Paiva – próximo à Igreja Coração de Jesus – Mandacaru

Sucupira

Sacode Poeira

Santo Antônio

Pó de Serra

Babado de Xita

Flor do Mandacaru

Para conferir a programação completa do São João Multicultural 2026, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2026/.