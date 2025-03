Leo Bezerra se reúne com Agência Francesa de Desenvolvimento e avança para apresentar editais e licitar obras

O prefeito em exercício Leo Bezerra se reuniu, nesta terça-feira (11), com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que está financiando projetos da Prefeitura de João Pessoa nas áreas de mobilidade urbana e de infraestrutura com a recuperação das margens do Rio Jaguaribe. No encontro, que aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o gestor detalhou que foram tratados os últimos detalhes para a apresentação dos editais e início da licitação das obras para o primeiro desses projetos, que é o de construção dos quatro corredores viários e cinco terminais de integração.

As obras serão realizadas em parceria com o Governo do Estado, que vai investir R$ 240 milhões, enquanto a Prefeitura investirá R$ 160 milhões. O primeiro volume desses recursos será liberado até o mês de junho, segundo informou a AFD ao prefeito em exercício. O projeto também prevê uma transformação na mobilidade urbana do Centro Histórico, com estudos já elaborados. O gestor celebrou o avanço das tratativas com a AFD e disse, inclusive, que várias empresas estão interessadas em concorrer à licitação, que será lançada em breve.

“É mais um avanço, desse que é um projeto que a Prefeitura apresentou junto à União Europeia e foi contemplado, com financiamento aprovado junto ao Tesouro Nacional. Um projeto que vai transformar a mobilidade urbana da cidade, que tem a participação do Governo do Estado e uma atuação importante da nossa bancada em Brasília, com a senadora Daniella Ribeiro atuando na comissão de aprovação. Ou seja, é um retrato desse novo momento que João Pessoa vive na gestão pública”, destacou Leo Bezerra.

A responsável pela área de infraestrutura da AFD, Suzanne Spooner, também celebrou o encontro, dizendo que sai da reunião entusiasmada porque o prefeito em exercício confirmou todos os engajamentos já tomados por parte da Prefeitura de João Pessoa durante essa missão. Numa projeção do grande projeto de mobilidade urbana, ela disse que terá impacto positivo nas pessoas mais vulneráveis e dinamizar muito a mobilidade entre os bairros da Capital. Ela ainda detalhou o passo a passo do planejamento e execução de todos os projetos.

“Sobre a área de transporte, dos corredores e dos terminais, os editais já estão quase prontos, então, isso vai ser lançado primeiro. Portanto, os recursos que vão ser liberados da Agência Francesa de Desenvolvimento vão primeiro ser usados para isso, nesse ano, porque o primeiro desembolso vai ser usado para esses corredores e terminais. Depois desse ano, vamos fazer os estudos do Centro da cidade, mobilidade da área central e revitalização, e, mais adiante, vamos liberar o resto dos recursos para fazer as obras do Centro”, explicou.

O projeto – Prevê a construção de dois corredores de BRS: nas Avenidas Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro; de dois centros de transferência: terminais de integração Bessa e Avenida 2 de Fevereiro, a implementação de sistemas de transporte inteligente (STI) em melhoria da mobilidade na área central. Já o projeto de desenvolvimento urbano sustentável inclui a reabilitação das margens do Rio Jaguaribe e a construção de um parque linear e de uma estrada ao longo do rio.

AFD – É uma instituição pública francesa dedicada a financiar e apoiar projetos de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Fundada em 1941, a AFD tem como objetivo combater a pobreza, promover a inclusão social e econômica, e enfrentar desafios globais como mudanças climáticas, saúde e segurança alimentar.

A AFD oferece uma gama de instrumentos financeiros e técnicos, incluindo empréstimos, doações e garantias, além de colaborar com governos, organizações internacionais e o setor privado para realizar projetos de infraestrutura, educação, energia renovável e saúde, entre outros.