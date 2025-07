PROJETO “A BOLA DA VEZ” REALIZA TORNEIO MIRIM COMUNIDADE NO NOVA BONITA II

A Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (SEJEL) de São José do Seridó realizou, no último sábado (15), com a presença de 20 crianças do projeto “A Bola da Vez”, o II Torneio Mirim Comunidade. O evento esportivo aconteceu no alto de João Paulo, no Nova Bonita II.

